Транзит газа через Украину может вырасти почти на треть

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему 25 апреля может вырасти на 29% по отношению к уровню воскресенья. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на данные «Оператора ГТС Украины» (ОГТС). На 25 апреля заявки на прокачку газа со стороны России, формирующиеся на основе спроса в Европе, составляют 68,4 млн кубометров. Днём ранее они составляли 53 млн кубометров.

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При этом указанный объём всё ещё меньше того объёма мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины, который «Газпром» в 2022 году бронирует согласно транзитному контракту. Это около 109,6 млн кубометров в сутки.

Агентство добавило, что украинский транзит российского газа снизился в апреле с началом потепления в Европе, а с 16 апреля упал в два раза по отношению к контрактной брони «Газпрома».

Транзитный договор при этом исполняется, а «Газпром» ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину штатно и согласно заявкам европейских потребителей.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС пока не обсуждают отказ от российского газа. Он отметил, что в будущем тема полного газового эмбарго может появиться на столе переговоров, но пока об этом речь не идёт.