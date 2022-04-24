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1 час назад

В Австрии заявили, что ЕС хочет отказаться от газа из России к 2027 году

ТАССиещё 4

Европейский союз намерен отказаться от поставок газа из России к 2027 году. Об этом сообщила в воскресенье австрийский министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер.

"Еврокомиссия сформулировала цель для всех 27 стран ЕС на 2027 год, это очень амбициозная цель, - рассказала министр в интервью австрийскому изданию OE24 в ответ на вопрос, когда Австрия откажется от российского газа. - Эта цель ЕС касается всех стран-членов, достичь ее получится при совместной работе".

Министр напомнила о зависимости в настоящее время Австрии от российского газа на 80%.

"Мы должны от этого быстро освободиться, потому что зависимость делает нас уязвимыми перед шантажом и взвинчивает цены", - пояснила министр.

Еще одна европейская страна готова отказаться от российского газа

Гевесслер проинформировала, что для отказа от российского газа в ближайшие годы потребуется принять три шага на общенациональном уровне.

"Мы должны сократить потребление газа, перейти на тепловые насосы, геотермальную энергию и так далее везде, где это возможно. Во-вторых, мы должны сами производить биогаз и возобновляемый водород. Третий момент: нам нужны другие страны-поставщики. Например, сжиженный газ, который доставляется танкерами через терминалы в Италии и Нидерландах", - отметила она.

Австрия из-за российской военной операции на Украине еще в марте отказалась от импорта и переработки нефти из России, сообщили на минувшей неделе ТАСС в австрийской нефтегазовой компании OMV. В связи с тем, что зависимость Австрии от российского газа остается высокой и составляет 80% импорта этого вида топлива, австрийские власти пока исключают возможность эмбарго на поставки газа из России.

Экономика,Видео,Еврокомиссия,ЕС,
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