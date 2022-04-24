В Еврокомиссии предупредили об энергетическом кризисе в случае эмбарго на газ из РФ

Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила в интервью газете Neue Zurcher Zeitung, что тотальный запрет на поставки газа из России приведет к энергетическому кризису в Европе. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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«Прежде чем вводить какие-либо санкции, мы должны проверить готовность стран-членов пойти на эти меры. Исходное положение, особенно в отношении газа, непростое. Полное газовое эмбарго может вызвать серьезный энергетический кризис в ряде стран», - подчеркнула она.

Вместе с тем, полагает Юрова, европейские государства должны как можно скорее добиться энергонезависимости от России. По ее мнению, зависимость ЕС от импорта из РФ - «прискорбное» явление.

Спецпредставитель США по климату Джон Керри сообщил ранее, что санкции против Москвы могут дорого обойтись западным государствам.

«Мы должны делать именно то, что сейчас делает президент Джо Байден и наши союзники – противостоять. У этого может быть цена, и мы видим, что рынок энергетики сейчас переживает турбулентность», - заметил Керри.