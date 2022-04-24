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1 час назад

Назван финансовый ущерб Британии из-за антироссийских санкций

News.ru

Экономика Великобритании потеряет около 6,2 млрд фунтов стерлингов ($7,96 млрд) из-за санкций в отношении России. Официальный прогноз сделан на ближайшие девять лет, сообщает Telegraph.

Назван финансовый ущерб Британии из-за антироссийских санкций
Фото: ReutersReuters

Официальный анализ торговых мер, опубликованный ранее в этом месяце, показал, что ограничения выльются в многомиллиардные убытки для экономики в следующие девять лет, — подчёркивается в публикации.

Издание отмечает, что больше других потеряют торговцы автомобилями Bentley и Aston Martin, а также сумками Burberry. К 2030 году их ущерб составит 881,7 млн фунтов стерлингов, считают в правительстве.

Министры также напомнили, что попавшие под санкции товары в 2021 году составили 27,9% всего экспорта Британии в Россию. Их стоимость оказалась равной 775,9 млн фунтов.

Экономика,
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