Назван финансовый ущерб Британии из-за антироссийских санкций

Экономика Великобритании потеряет около 6,2 млрд фунтов стерлингов ($7,96 млрд) из-за санкций в отношении России. Официальный прогноз сделан на ближайшие девять лет, сообщает Telegraph.

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Официальный анализ торговых мер, опубликованный ранее в этом месяце, показал, что ограничения выльются в многомиллиардные убытки для экономики в следующие девять лет, — подчёркивается в публикации.

Издание отмечает, что больше других потеряют торговцы автомобилями Bentley и Aston Martin, а также сумками Burberry. К 2030 году их ущерб составит 881,7 млн фунтов стерлингов, считают в правительстве.