В Чехии столкнулись с дефицитом газа

Запасов газа крупнейшего в Чехии газового оператора RWE Gas Storage CZ хватит примерно на 3 недели в летний период. Подземные хранилища заполнены на 28% — это около 700 миллионов кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сетевое издание Novinky.

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Согласно информации от пресс-службы RWE Gas Storage CZ, в этом году заполнение шести газохранилищ на новый сезон началось раньше обычного — с первого апреля. В настоящий момент хранилища заполнены на 28%, этого объема хватит на 3 недели в летний период.

«В целом хранилища фирмы рассчитаны на 2,7 миллиарда кубометров газа, такого объема хватает на 2 месяца потребления в зимний период», — уточняется в заявлении.

Издание пишет, что материнская компания RWE Gas Storage CZ, немецкая фирма RWE, намеревается продать все 6 хранилищ своего дочернего предприятия в Чехии. Его предварительная стоимость оценивается в 500 миллионов евро.