В Чехии столкнулись с дефицитом газа

Запасов газа крупнейшего в Чехии газового оператора RWE Gas Storage CZ хватит примерно на 3 недели в летний период. Подземные хранилища заполнены на 28% — это около 700 миллионов кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сетевое издание Novinky.
Согласно информации от пресс-службы RWE Gas Storage CZ, в этом году заполнение шести газохранилищ на новый сезон началось раньше обычного — с первого апреля. В настоящий момент хранилища заполнены на 28%, этого объема хватит на 3 недели в летний период.
«В целом хранилища фирмы рассчитаны на 2,7 миллиарда кубометров газа, такого объема хватает на 2 месяца потребления в зимний период», — уточняется в заявлении.
Издание пишет, что материнская компания RWE Gas Storage CZ, немецкая фирма RWE, намеревается продать все 6 хранилищ своего дочернего предприятия в Чехии. Его предварительная стоимость оценивается в 500 миллионов евро.
Ранее эксперт по энергетике Иван Новески рассказал, что большая часть жителей Чехии замерзнет, если правительство страны примет решение отказаться от поставок российского газа. Он указал, что Чехия уже более 50 лет демонстрирует крайнюю зависимость от поставок энергоресурсов из России.