Аналитик предрек снижение цен на бензин в России

Хорошая обеспеченность российского рынка бензином приведет к тому, что сети автозаправочных станций (АЗС) начнут вводить скидки на топливо. Об этом заявил генеральный директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов.

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«Если товара более чем достаточно, то можно ожидать, что на заправочных станциях продавцы начнут активнее конкурировать. Соответственно, это приведет к тому, что некоторые сети АЗС начнут вводить скидки на бензин», — рассказал Михаил Турукалов в интервью радио Sputnik.

По его словам, в России профицит бензина, а риска дефицита нет совсем. Следовательно, сети АЗС будут предлагать топливо по выгодным ценам, чтобы увеличить продажи, добавил аналитик.

Однако Турукалов уточнил, что снижение стоимости бензина будет незначительным и плавным.

«Розничная цена будет стабильной, но при этом во время визита на заправку автомобилистам будут выдавать скидки», — резюмировал эксперт.