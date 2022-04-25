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41 минуту назад

Евросоюз готовит против России «умные санкции»

Секрет Фирмыиещё 5

Евросоюз готовит шестой пакет ограничений против России, который газета The Times назвала «умными санкциями». Они включают «некоторую форму» запрета импорта российской нефти. Об этом газете рассказал вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис. Политик добавил, что новые ограничения лишат Москву прибыльных энергетических доходов, но минимизируют экономический ущерб Евросоюза.

«Мы работаем над шестым пакетом санкций, один из рассматриваемых вопросов — это некая форма нефтяного эмбарго. Когда мы вводим санкции, мы должны делать это таким образом, чтобы они усиливали давление на Россию, но при этом минимизировали ущерб для нас самих», — заявил Домбровскис.

Вице-президент ЕК добавил, что детали шестого пакета санкций пока не утверждены. При этом речь может идти о постепенном отказе от российской нефти или введении тарифов на её экспорт «сверх определённого ценового предела». Домбровскис не исключил, что «умные санкции» могут ввести уже в мае.

В России озвучили последствия введения санкций против Китая

Ранее «Секрет» рассказывал, что в США и Евросоюзе обсуждают способы ограничения импорта российской нефти и сокращения доходов, которые РФ получает от продажи сырья. Bloomberg сообщал, что чиновники рассматривают три вида санкций: введение эмбарго, ограничение цены и «удержание выручки» с продажи сырья. Однако есть опасения, что полный запрет может привести к скачку цен на нефть и «сыграет на руку Кремлю».

При этом некоторые партнёры США уже заявляли, что санкции против России могут привести к расколу мировой экономики.

Экономика,Видео,Валдис Домбровскис,Еврокомиссия,ЕС,
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