В России назвали последствия введения санкций против Китая

Доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев заявил, что санкции США против Китая будут неэффективными. Он указал, что многие компании США потеряют часть прибыли, а ограничения при этом не нанесут экономике Китая должного урона. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Специалист пояснил, что США могут ввести против Китая те же санкции, что в настоящий момент действуют против России. Однако эти ограничения не будут так же эффективны. Тимофеев подчеркнул, что сами американские компании останутся без прибыли, так как большая маржа от дешевого труда китайских рабочих и уход от экологических проблем с вредным производством позволяют США получать доход.

По его словам, США могут вывезти из Китая все свои технологии, благодаря которым в стране когда-то наладились производственные процессы, однако в настоящий момент Китай и сам способен производить высококачественные технологии, а также обучать высококвалифицированных специалистов. В связи с этим в стране установилась низкая себестоимость продукции, поэтому Китай может себе позволить установку более высокой добавленной стоимости.

«Остановка или сокращение производства китайской продукции не сработает», — подчеркнул Тимофеев.