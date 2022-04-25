Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
44 минуты назад

В России назвали последствия введения санкций против Китая

Елена Прошина

Доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев заявил, что санкции США против Китая будут неэффективными. Он указал, что многие компании США потеряют часть прибыли, а ограничения при этом не нанесут экономике Китая должного урона. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В России назвали последствия введения санкций против Китая
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАССПресс-служба МИД РФ/ТАСС

Специалист пояснил, что США могут ввести против Китая те же санкции, что в настоящий момент действуют против России. Однако эти ограничения не будут так же эффективны. Тимофеев подчеркнул, что сами американские компании останутся без прибыли, так как большая маржа от дешевого труда китайских рабочих и уход от экологических проблем с вредным производством позволяют США получать доход.

По его словам, США могут вывезти из Китая все свои технологии, благодаря которым в стране когда-то наладились производственные процессы, однако в настоящий момент Китай и сам способен производить высококачественные технологии, а также обучать высококвалифицированных специалистов. В связи с этим в стране установилась низкая себестоимость продукции, поэтому Китай может себе позволить установку более высокой добавленной стоимости.

«Остановка или сокращение производства китайской продукции не сработает», — подчеркнул Тимофеев.

Китай занял нейтральную позицию по вопросу боевых действий на территории Украины. В Министерстве иностранных дел КНР отметили, что обычные торговые отношения Китая не должны пострадать.

Экономика,Александр Тимофеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители