Аналитик предсказал снижение цен на бензин в России

Генеральный директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов заявил, что в России могут появиться скидки на бензин. Он выразил уверенность, что крупные нефтяные компании и независимые заправки таким образом будут стимулировать продажи. Об этом сообщает радио Sputnik.

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По его словам, автозаправки могут установить скидки на бензин, чтобы привлечь клиентов, так как в России фиксируются излишки топлива. На многих нефтеперерабатывающих заводах РФ запасы готового к отгрузке топлива выше нормативных. Турукалов считает, что в условиях достатка товара будет развиваться активная конкуренция. Поэтому некоторые сети АЗС введут скидки на бензин, чтобы увеличить реализацию товаров. Аналитик подчеркнул, что это очень хорошие новости для потребителей.

Турукалов отметил, что объявленная розничная стоимость бензина на АЗС при этом не должна заметно упасть, речь идет именно о скидках. По его словам, если цены на бензин и будут снижаться, то плавно и незначительно. Поэтому розничная цена сохранит стабильность, но потребители будут заправлять автомобили по скидкам.