Власти России вовремя приняли меры для снижения рисков от действий западных стран. Переход на расчеты в нацвалютах происходит активнее, в том числе с Азербайджаном и Арменией, заявил РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

«По имеющимся экспертным оценкам, около 30 процентов всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в рублях. Сама архитектура российско-азербайджанских хозяйственных связей в целом мало подвержена внешним негативным факторам и быстро приспосабливается к нестандартным ситуациям», — отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что Россия – один из ведущих экономических партнеров Азербайджана. Она, как указал Гончар, занимает первое место среди импортеров азербайджанской нефтяной продукции.

В последний день марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.