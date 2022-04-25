Власти России вовремя приняли меры для снижения рисков от действий западных стран. Переход на расчеты в нацвалютах происходит активнее, в том числе с Азербайджаном и Арменией, заявил РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
«По имеющимся экспертным оценкам, около 30 процентов всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в рублях. Сама архитектура российско-азербайджанских хозяйственных связей в целом мало подвержена внешним негативным факторам и быстро приспосабливается к нестандартным ситуациям», — отметил дипломат.
Он также подчеркнул, что Россия – один из ведущих экономических партнеров Азербайджана. Она, как указал Гончар, занимает первое место среди импортеров азербайджанской нефтяной продукции.
В последний день марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.
Ранее агентство Reuters, ссылаясь на письмо, которое ЕК отправила странам Евросоюза, сообщило, что Еврокомиссия допускает при определенных условиях оплату за газ в рублях. Там указано, что оплата газа в рублях «может включать в схему транзакций Центробанка России». Однако это будет нарушением введенных ЕС антироссийских санкций, подчеркивается в письме.