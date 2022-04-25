Киев нашел способ взыскать замороженные активы России

Минюст Украины и офис президента страны Владимира Зеленского создали механизм взыскания замороженных за рубежом средств РФ. Они будут направлены на компенсацию пострадавшим во время российской спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.

«Офисом президента совместно с министерством юстиции разработан механизм взыскания средств РФ, замороженных за границей в счет компенсации убытков. У нас есть несколько планов достижения этого. Основной — подписание международного договора, который предусматривает снятие иммунитета со средств РФ и направление их пострадавшим», - подчеркнул он.

Еще один вариант решения вопроса, по мнению Смирнова, - принятие специального закона каждой страной, в которой есть замороженные средства России.

Ранее замороженные на Западе средства Банк России оценил в 300 миллиардов долларов. Речь идет о высоколиквидных иностранных активах: монетарном золоте, специальных правах заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ, валюте. За 2021-й золотовалютные резервы увеличились на 5,9 процента и достигли 630,6 миллиарда. Исторический максимум в 643,2 миллиарда пришелся на 18 февраля. Согласно данным годового отчета регулятора, золота там — 21,5 процента, юаня — 17,1, других валют — 61,4. Всего к концу 2021-го насчитывалось 481,4 миллиарда в валюте и 131,5 — в золоте.