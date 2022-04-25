Антонов обвинил США в краже денег у России

«...Чтобы российско-американские отношения не только стабилизировались, что мы сейчас хотим, не только бы разрушались, а они бы развивались. Потенциал для этого есть. Много очень проблем без участия России и США вместе решить невозможно – нераспространение оружия массового уничтожения, COVID, космос, климат, Артика», – сказал посол.