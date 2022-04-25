Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

Антонов обвинил США в краже денег у России

Деловая газета "Взгляд"

США по сути совершили кражу у России, заблокировав счета, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Антонов обвинил США в краже денег у России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вы не упомянули те огромные средства, которые заморожены в американских банках. Я откровенно скажу – я так считаю, что их просто у нас украли», – передает РИА «Новости» слова Антонова в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Россия хочет стабилизации и развития отношений с США.

«...Чтобы российско-американские отношения не только стабилизировались, что мы сейчас хотим, не только бы разрушались, а они бы развивались. Потенциал для этого есть. Много очень проблем без участия России и США вместе решить невозможно – нераспространение оружия массового уничтожения, COVID, космос, климат, Артика», – сказал посол.

Он подчеркнул, что для реализации потенциала необходима политическая воля.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что счета двух генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. Также Антонов заявил, что с момента избрания президентом Джо Байдена получены отказы в ответ на предложения конгрессменам провести встречи, ощущается нехватка контактов с высокопоставленными сотрудниками американской администрации.

Экономика,Анатолий Антонов,Джозеф Байден,Bank of America,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители