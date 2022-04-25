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1 час назад

В мире резко выросла зависимость от угля из-за нехватки газа

Газета.Ru

В мире резко выросла зависимость от угля из-за нехватки газа на фоне спецоперации России на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

В мире резко выросла зависимость от угля из-за нехватки газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Зависимость мира от самого грязного ископаемого топлива выросла из-за нехватки газа и резкого роста потребления электроэнергии. Например, в Южной Африке все больше судов с углем отправляются в сторону Европы.

В агентстве добавили, что Китай из-за нехватки топлива стал открывать законсервированные угольные шахты и планирует организовать новые. В планах у китайского правительства увеличить добычу угля в 2022 году до 300 млн тонн, что на 7% больше показателей прошлого года.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2021 в мире произвели на 9% больше угля, чем в 2020 году. А по прогнозам, в 2022 году потребления угля в мире вырастет еще на 2%. Эксперты отметили, что сжигание угля остается самой большой проблемой в борьбе с изменением климата.

20 апреля глава департамента угольной промышленности Минэнерго РФ Петр Бобылев заявил, что экспорт российского угля за период с конца марта и апрель текущего года уменьшился более чем на 20%. При этом он отметил, что Россия выравнивает данный показатель.

Экономика,Минэнерго России,Международное энергетическое агентство,
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