В мире резко выросла зависимость от угля из-за нехватки газа на фоне спецоперации России на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Зависимость мира от самого грязного ископаемого топлива выросла из-за нехватки газа и резкого роста потребления электроэнергии. Например, в Южной Африке все больше судов с углем отправляются в сторону Европы.

В агентстве добавили, что Китай из-за нехватки топлива стал открывать законсервированные угольные шахты и планирует организовать новые. В планах у китайского правительства увеличить добычу угля в 2022 году до 300 млн тонн, что на 7% больше показателей прошлого года.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2021 в мире произвели на 9% больше угля, чем в 2020 году. А по прогнозам, в 2022 году потребления угля в мире вырастет еще на 2%. Эксперты отметили, что сжигание угля остается самой большой проблемой в борьбе с изменением климата.