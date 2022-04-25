Оплата за газ в рублях: в чем суть схемы и на что это может повлиять

В конце марта 2022 года Россия объявила, что расчёты за газ теперь будут идти в российской валюте. «Рамблер» ответил на вопрос, в чем суть платить за газ рублями, и рассказал, какие позиции занимают Россия и Европа.

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История вопроса

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Президент Владимир Путин 23 марта заявил, что продавать российский газ странам, которые оказались в списке недружественных, нужно строго за рубли. В этот список вошли все государства, которые ввели против РФ санкции на фоне украинского кризиса, - это США, страны ЕС, Япония и другие.

Путин заявил, что санкции Запада и заморозка активов России в иностранных валютах «скомпрометировали» доллар и евро.

Указ, обязывающий компании проводить расчёты за газ в рублях, был подписан 31 марта, а заработали новые правила с 1 апреля.

Теперь «недружественным» покупателям газа нужно действовать в рамках такой схемы:

Сначала отправить доллар и евро на их новые расчетные счета, открытые в Газпромбанке.

После этого сам банк переведет их валюту в рубли на Мосбирже.

Затем банк отправит получившуюся сумму на тот же счет компании.

Компания расплатится за газ этими рублями.

Благодаря новой схеме, на биржу выходит новый большой покупатель рублей, что должно подставить плечо российской валюте.

Если компании откажутся платить по новой схеме, РФ будет считать, что они не выполнили свои обязательства. В результате газовые контракты могут быть остановлены.

Эксперты китайской газеты «Хуаньцю шибао» заявляли, что цена на газ прямо привязанная к курсу рубля поможет хотя бы частично стабилизировать стоимость рубля и помешать его резким обвалам, а также сможет защитить от санкций некоторые российские банки.

Оплата за газ в рублях: в чем суть и что это меняет

РБК отмечает, что изменения коснутся лишь оплаты газа, который отправляется из России по трубам. О расчетах за поставки сжиженного природного газа (СПГ) речь не идет.

Экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков заявил, что переход на рублевые расчеты по сути является введением 100-процентного норматива продажи валютной выручки для экспортеров газа. До этого российских экспортеров обязали продавать 80 процентов такой выручки.

Дмитрий Полевой из «Локо-Инвеста» заявил РБК, что большой разницы между продажей 80 и ста процентов выручки нет. По его мнению, решающего влияния на курс рубля это не окажет.

Однако еще до того, как решение вступило в силу, рубль начал расти - на основании одних лишь новостей.

По данным Центробанка, в 2021 году «Газпром» продал иностранцам трубопроводный газ на 54,2 миллиарда рублей. На страны, не попавшие в список недружественных (Турция, Китай, Белоруссия), приходится около 11 миллиардов. Таким образом, по оценке РБК, объем выручки от продажи газа в «недружественные» государства составляет около 43 миллиардов (примерно 80 процентов).

По версии портала, одна из целей перехода на платежи за газ в рублях - интернационализация рубля: если странам придется платить за газ в российской валюте, то и за свой экспорт в Россию им будет выгоднее получать рубли.

В итоге, как считает экономист «Ренессанс Капитала»Софья Донец, может сформироваться «европейский межбанковский рынок в рублях». Однако идея такого рынка плохо сочетается с действующими санкциями и ограниченным движением капитала.

Игорь Юшков из Финансового университета считает, что цена на газ из-за решения российских властей сильно не изменится: цены определяются установленными в контрактах формулами, привязанными к стоимости газа на европейских хабах.

Ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов заявил «Т - Ж», что благодаря переходу на рубли валютная выручка российских экспортеров газа будет лучше защищена - ее не смогут заморозить.

Реакция Европы

Первоначально в G7, ЕС и Японии заявляли, что не будут платить за российский газ в рублях.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что это невозможно, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС будет рассматривать расчёты за газ в рублях, проведенные европейскими компаниями, как нарушение санкций.

Как отмечала фон дер Ляйен, ЕК провела «глубочайший юридический анализ» требований РФ и пришла к выводу, что это создаст риски для компаний и приведет к обходу санкций.

Позже в ЕК все же заявили, что платить за российский газ рублями можно с некоторыми оговорками. Как сообщало Reuters со ссылкой на выпущенное ЕК разъяснение, если европейские компании будут платить за газ в евро или долларах, которые затем обмениваются на российскую валюту, нарушением санкций это не станет.

В документе говорится, что пакеты санкций ЕС не запрещают компаниям открывать счета в Газпромбанке или взаимодействовать с банком для поиска решения.

Таким образом, разъяснение ЕК не противоречит предложенной российскими властями схеме оплаты.

Reuters отмечало, что разъяснение ЕК не имеет обязательной юридической силы, оно является лишь «попыткой направить дискуссию, пока государства-члены решают, как они будут платить за российский газ».

В ЕК подсчитали, что Россия поставляет 40 процентов газа, больше 25 процентов нефти и почти половину угля, которые потребляет ЕС. Когда на фоне украинского кризиса в ЕС начали говорить о возможном отказе от российского газа, политики подчеркнули, что сделать это удалось бы только к 2027-2030 годам.

Лидеры немецких профсоюзов IGBCE, IG Metall и IG Bau предупреждали, что их предприятия закроются в течение несколько недель, если ЕС резко откажется от российского газа.