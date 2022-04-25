Европа нашла замену российской нефти

ОАЭ поставит партию нефти в Великобританию. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. Соединенное Королевство получит энергоресурс в начале мая. В страну 1-3 числа доставят миллион баррелей нефти Murban из порта Джебель-Дана.

Ближневосточное государство впервые за два года отправит партию сырья в Европу. Последний раз нефть марки Das из Абу-Даби в мае 2020 года получила Италия. Торговый контракт заключили из-за желания региона заместить максимальный объем российской нефти.

Трейдеры, которых опросило агентство, полагают, что в ближайшие месяцы поставки нефти из ОАЭ только вырастут. На прошлой неделе Министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что страна может отказаться от импорта газа из России. Это может произойти к концу 2022 года. До конца года хотят отказаться и от импорта российской нефти.