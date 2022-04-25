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26 минут назад

Азербайджан опроверг свое намерение платить за российский газ в рублях

Вероника Полынина

Государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR) назвала недостоверной информацию о готовности оплачивать российский газ в рублях, передает ТАСС.

Азербайджан опроверг свое намерение платить за российский газ в рублях
Фото: ReutersReuters

«В СМИ распространилась информация о том, что Азербайджанская Республика платит за импортируемый из Российской Федерации газ в рублях. Эта информация не соответствует действительности», - сообщил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил РИА «Новости», что около 30 процентов всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в рублях. Ряд СМИ сообщил, что речь идет в том числе о расчетах за газ.

Поставки российского газа в Азербайджан осуществляются в рамках подписанного в июле 2021 года договора. Соглашение действует до 2023 года.

В Германии определились с валютой для оплаты российского газа

31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о расчетах за российский газ с «недружественными странами». Глава государства разъяснил, что для приобретения газа из России западным странам необходимо открыть рублевые счета в российских банках. Новые правила расчетов вступили в силу 1 апреля. Путин предупредил, что действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из «недружественных стран» не выполнят новые условия оплаты.

Азербайджан в список недружественных стран не входит.

Экономика,Денис Гончар,Владимир Путин,МИД России,
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