Аналитики рассказали, как изменится экономика РФ через 10 лет

России потребуется 10 лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года на фоне западных санкций, передает РБК слова экономистов. Украине на то же понадобится пять лет, полагают они.

По их прогнозам, падение уровня ВВП в этом году в России составит 11,1%. В 2024 году ожидается рост показателя на 1,6%. К 2026 году, как утверждают эксперты, ВВП РФ увеличится на 1,9%. В то же время инфляция в этом году составит 17,8%, в 2023 году — 10%, в 2024 году — 7,5% и к 2026 году она сократится до 4,6%. Что касается Украины, в этом году ее ждет сокращение ВВП до 45,7%.