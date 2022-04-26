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32 минуты назад

Аналитики рассказали, как изменится экономика РФ через 10 лет

Ura.Ru

Для того, чтобы восстановить экономику России до уровня 2021 года, властями понадобится 10 лет. Такой прогноз дали аналитики S&P Global Market Intelligence.

Аналитики рассказали, как изменится экономика РФ через 10 лет
Фото: ReutersReuters

России потребуется 10 лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года на фоне западных санкций, передает РБК слова экономистов. Украине на то же понадобится пять лет, полагают они.

По их прогнозам, падение уровня ВВП в этом году в России составит 11,1%. В 2024 году ожидается рост показателя на 1,6%. К 2026 году, как утверждают эксперты, ВВП РФ увеличится на 1,9%. В то же время инфляция в этом году составит 17,8%, в 2023 году — 10%, в 2024 году — 7,5% и к 2026 году она сократится до 4,6%. Что касается Украины, в этом году ее ждет сокращение ВВП до 45,7%.

По словам президента РФ Владимира Путина, в 2022 году ожидается стабилизация российской экономики. По его словам, замедлилась инфляция, темы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены начали снижаться.

Экономика,Владимир Путин,
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