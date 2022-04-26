Аналитики раскрыли срок восстановления российской экономики

Аналитики S&P Global Market Intelligence считают, что России потребуется десять лет на восстановление экономики после санкций до уровня 2021 года. Об этом сообщает РБК.

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Аналитики прогнозируют, что в 2022 году падение ВВП России составит 11,1 процента (Украины - 45,7 процента). В S&P считают, что на следующий год Россия сможет замедлить падение ВВП до 1,9 процента, а в 2024-м показатель будет расти на 1,6 процента. В S&P рассчитывают, что к 2026 году ВВП России вырастет на 1,9 процента.

Прогноз по российской инфляции у S&P такой: в 2022-м -17,8 процента, в 2023-м - десять процентов, в 2024-м - 7,5 процента, в 2026 году - 4,6 процента.

В S&P Global Market Intelligence считают, что в 2022-м рост мирового ВВП замедлится до 3,2 процента (в 2021 году он составлял 5,8 процента).

Всемирный банк ранее спрогнозировал падение ВВП России на 11,2 процента в 2022 году, Украины - на 45 процентов. В ВБ считают, что инфляция в РФ ускорится до 22 процентов (с девяти процентов по итогам 2021 года). Доля россиян с доходами ниже минимальных вырастет на 2,6 миллиона человек с 11 до 12,8 процента, считают в ВБ. На Украине доля населения с доходами ниже необходимого минимума может вырасти с 18 до 70 процентов.

При этом в организации заявили, что неопределенность прогноза «беспрецедентно высока» из-за украинского кризиса и реакции на него мирового сообщества.