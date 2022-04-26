В Европу впервые за 6 лет прибыл танкер с нефтью из США

Впервые более чем за 6 лет супертанкер привёз американскую нефть в Европу. Об этом сообщило агентство Bloomberg. По его данным, в середине апреля судно Solana находилось в испанском порту Бильбао, позже отправилось в немецкий Вильгельмсхафен и голландский Роттердам. Танкер поставил европейским странам 2 млн баррелей сырой нефти из Мексиканского залива.

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В основном американская нефть в Европу поставляется на небольших судах с вместимостью от 600 000 до 1 млн баррелей, отметило издание. Супертанкеры чаще используются на более протяжённых маршрутах, например, между США и азиатскими странами.

Отмечается, что европейские страны всё чаще полагаются на американские энергоресурсы, чтобы «компенсировать перебои с их поставками» из-за ситуации на Украине.

По словам главного экономиста аналитической компании Vortexa Дэвида Веха, супертанкеры будут всё чаще использоваться, так как европейцы стремятся найти альтернативы российской нефти. Он добавил, что Германия собирается получить свой второй супертанкер с американской нефтью в мае 2022 года.