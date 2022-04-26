Польша отказалась платить за российский газ в рублях

Польша не намерена платить за российский газ в рублях. Об этом заявил уполномоченный представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский журналистам, передает РИА Новости.

«Мы не будем платить», - заявил он, отвечая отвечая на вопрос, примет ли польская сторона требование по оплате российского газа в российской валюте.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.

Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что переход на расчеты в нацвалютах происходит активнее, в том числе с Азербайджаном и Арменией.