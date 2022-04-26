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36 минут назад

Польша отказалась платить за российский газ в рублях

Лера Букина

Польша не намерена платить за российский газ в рублях. Об этом заявил уполномоченный представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский журналистам, передает РИА Новости.

«Мы не будем платить», - заявил он, отвечая отвечая на вопрос, примет ли польская сторона требование по оплате российского газа в российской валюте.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.

Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что переход на расчеты в нацвалютах происходит активнее, в том числе с Азербайджаном и Арменией.

Польша ввела санкции против «Газпрома» и «Новатэка»

Агентство Reuters, ссылаясь на письмо, которое ЕК отправила странам Евросоюза, ранее сообщило, что Еврокомиссия допускает при определенных условиях оплату за газ в рублях. Там указано, что оплата газа в рублях «может включать в схему транзакций Центробанка России». Однако это будет нарушением введенных ЕС антироссийских санкций, подчеркивается в письме.

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