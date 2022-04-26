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1 час назад

Поляков возмутили привилегии для украинских предпринимателей

Вероника Полынина

Нелегальная предпринимательская деятельность беженцев с Украины в Польше наносит ущерб интересам страны. Об этом заявил польский омбудсмен среднего и малого бизнеса Адам Абрамович в письме премьер-министру Матеушу Моравецкому, передает РИА Новости.

Поляков возмутили привилегии для украинских предпринимателей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О письма бизнес-омбудсмена узнало издание Puls Biznesu. По его информации, в обращении Абрамович указал, что «излишний фаворитизм в отношении украинских фирм, созданных в нашей стране, начинает быть проблемой».

По словам Абрамовича, положение украинских предпринимателей не должно отличаться от условий, в которых существует польский бизнес.

«Попытки дифференцировать условия ведения бизнеса или освобождение от расходов по найму украинцев при сохранении высокого налогообложения и выплат штатным работникам в деятельности отечественных компаний могут стать очагом неприязни в адрес наших гостей и национальных конфликтов», - заявил Адам Абрамович.

Абрамович обратил внимание премьер-министра, что часть украинских беженцев начала работать на территории страны без регистрации хозяйственной деятельности. В небольших населенных пунктах незарегистрированные предприятия составляют «реальную конкуренцию» легально работающим компаниям из-за более низких цен.

«Это становится причиной недоразумений и конфликтов, потому что не облагаемая налогами и незарегистрированная деятельность позволяет предлагать более низкие цены на рынке», - отмечает омбудсмен.

Он призвал Моравецкого ввести льготы для всего малого бизнеса в Польше независимо от происхождения предприятия, увеличить порог максимального дохода, позволяющего вести деятельность без регистрации, а также добавить другие льготы.

По данным ООН, с начала военной операции России Украину покинули более 5,26 млн человек. Большинство беженцев приняла соседняя Польша - 2 922 978 человек.

Экономика,ООН,
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