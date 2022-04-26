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27 минут назад

Описана схема «отвязки» рубля от доллара

Никита Бородкин

В России прорабатывают вариант финансовой системы, при которой стоимость рубля будет привязываться к золоту и валютным ценностям. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в интервью «РГ».

Описана схема «отвязки» рубля от доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил Патрушев, для «суверенизации» национальной финансовой системы ее платежные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, «не привязываясь к доллару». Сейчас эксперты прорабатывают предложенный научным сообществом проект по созданию двухконтурной валютно-финансовой системы.

«В частности, предлагается определить стоимость рубля, который должен быть обеспечен как золотом, так и группой товаров, являющихся валютными ценностями, поставить курс рубля в соответствие реальному паритету покупательной способности», — заявил секретарь Совбеза.

Комментируя высказывание журналиста о том, что подобные идеи по оценке некоторых экспертов идут вразрез с выводами экономической теории, Патрушев заметил, что она противоречит лишь «с выводами западных учебников экономики».

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«Напомню, что шоковые реформы 1990-х годов в нашей стране были проведены строго по американским методичкам. Увлечение наших предпринимателей, вышедших из той эпохи, одними лишь рыночными механизмами без учета специфики нашей страны, является фактором риска», — указал он.

Экономика,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,
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