Описана схема «отвязки» рубля от доллара

В России прорабатывают вариант финансовой системы, при которой стоимость рубля будет привязываться к золоту и валютным ценностям. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в интервью «РГ».

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Как отметил Патрушев, для «суверенизации» национальной финансовой системы ее платежные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, «не привязываясь к доллару». Сейчас эксперты прорабатывают предложенный научным сообществом проект по созданию двухконтурной валютно-финансовой системы.

«В частности, предлагается определить стоимость рубля, который должен быть обеспечен как золотом, так и группой товаров, являющихся валютными ценностями, поставить курс рубля в соответствие реальному паритету покупательной способности», — заявил секретарь Совбеза.

Комментируя высказывание журналиста о том, что подобные идеи по оценке некоторых экспертов идут вразрез с выводами экономической теории, Патрушев заметил, что она противоречит лишь «с выводами западных учебников экономики».