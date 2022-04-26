Польша назвала дату полной остановки поставок «Газпрома»

Польская компания PGNiG сообщила, что получила письмо от «Газпрома», в котором говорится о полной приостановке поставок газа по так называемому Ямальскому контракту. Компания также назвала указанную в уведомлении дату — 27 апреля. Соответствующая информация опубликована на сайте предприятия.

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«GAZ-SYSTEM (польский оператор газопроводов — прим. «Ленты.ру») и PGNiG находятся в постоянном контакте и отслеживают ситуацию, связанную с прекращением поставок со стороны "Газпрома"», — говорится в сообщении.

Там также сказано, что Польша благодаря политике диверсификации импорта энергоносителей уже готова получать топливо от других поставщиков, в том числе в виде сжиженного природного газа.