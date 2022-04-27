Болгария подтвердила остановку поставок газа из России

Министерство энергетики Болгарии заявила, что российская компания «Газпром экспорт» оповестила болгарского партнера — организацию «Булгаргаз» о прекращении поставок газа со среды, 27 апреля. Об этом сообщает Первый канал со ссылкой на Минэнерго.

«Болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и произвела все платежи, требуемые по настоящему договору, своевременно, строго и в соответствии с его пунктами», — уточнили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что был проведен анализ ситуации совместно с «Булгаргазом» и Болгарским энергетическим холдингом касательно прекращения поставок газа из России. В итоге принято решение, что новый порядок оплаты поставок газа, который предложила российская сторона, «не соответствует действующему до конца этого года контракту».