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45 минут назад

Индийская госкомпания сообщила о проблемах с перевозкой нефти из России

Lenta.ru

Индийская государственная энергетическая компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) прилагает все возможные усилия для того, чтобы найти судно для перевозки 700 тысяч баррелей сырой нефти из России на фоне введенных против нее санкций, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В Индии сообщили о проблемах с российской нефтью
Фото: EPAEPA

Отмечается, что после введения антироссийских санкций из-за ситуации на Украине российским судам стало гораздо сложнее обеспечить страховое покрытие рейсов. Кроме того, судоходные компании опасаются браться за перевозку российской нефти из-за возможных рисков для своей репутации и других проблем.

Агентство сообщает, что ONGC была вынуждена продать груз индийским компаниям Hindustan Petroleum Corp и Bharat Petroleum Corp (BPCL), поскольку ей не удалось найти покупателей. Груз должны были доставить в начале мая, однако судно, которое должно было осуществить транспортировку, так и не было найдено.

Ранее Всемирный банк предсказал сохранение рекордно высоких цен на сырьевые товары и продовольствие до 2024 года из-за ситуации вокруг Украины. Рост цен на энергоносители Всемирный банк охарактеризовал как максимальный с момента нефтяного кризиса 1973 года.

Экономика,Всемирный Банк,
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