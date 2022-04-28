Минфин внес проект о снижении ставки по льготной ипотеке

Минфин РФ разработал и внес в правительство проект постановления о снижении ставки по льготной ипотеке на новостройки до 9% годовых, говорится в сообщении министерства.
"Минфин России разработал и внес в правительство РФ проект постановления, предусматривающий с 1 мая 2022 года изменение условий льготной ипотеки на новостройки. Документ предусматривает снижение ставки по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых и продление программы до конца текущего года", - поясняется в сообщении.
В нем отмечается, что максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов - 6 млн рублей.
"ДОМ.РФ как оператор государственной программы льготной ипотеки, уже распределил лимиты (денежные средства) в размере 2,5 трлн руб. между банками, поэтому с 1 мая они могут выдавать ипотеку по 9%", - уточняет Минфин.
"Сейчас нам важно сконцентрироваться на помощи гражданам и в то же время поддержать спрос на жилье. Снижение ставки безусловно повысит доступность льготной ипотеки. По итогам 2020 - 2021 года около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ", - отметил глава министерства Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.
Согласно оценке, затраты бюджета в 2022-2023 гг. на реализацию программы с учетом новых изменений составят порядка 461 млрд рублей.
За время действия программы "Льготная ипотека" выдано 764,1 тыс. кредитов на сумму 2,256 трлн рублей. Из них в 2022 году выдано 85,4 тыс. кредитов на сумму 213,2 млрд рублей. Всего кредитным и иным организациям, предоставляющим льготные кредиты, выплачено возмещения на сумму 59,4 млрд рублей, из них в 2021 году - 23,3 млрд рублей и в 2022 году - 35,1 млрд рублей.