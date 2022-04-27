С 27 апреля прямые поставки российского газа в Польшу и Болгарию были полностью приостановлены. Причиной стал отказ этих стран платить за поставки газа в рублях.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта поручил продавать природный газ странам, попавшим в список недружественных, только за рубли. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Российским контрагентам по газу теперь предлагается такая схема: они должны перечислить валюту на специальные расчетные счета, открытые в Газпромбанке, сам банк будет конвертировать валюту в рубли на Мосбирже, затем переводить российскую валюту на счет компании, после чего она сможет расплатиться за газ уже в рублях.

Reuters отмечает, что прекращение поставок в Польшу и Болгарию вызывает опасения, что Россия может перекрыть газовые краны союзникам Украины «в рамках так называемого газового шантажа».

Убежденный противник Кремля, Польша входит в число европейских стран, добивающихся введения самых жестких санкций против России, отмечает агентство.

Андрей Ермак, глава администрации президента Украины, заявил, что Россия «начинает газовый шантаж Европы».

«Россия пытается разрушить единство наших союзников. Россия также доказывает, что энергоресурсы - это оружие. Вот почему ЕС нужно объединиться и ввести эмбарго на энергоресурсы, лишив россиян их энергетического оружия», - заявил он.

The Guardian отмечает, что министр климата Польши Анна Москва попросила поляков не беспокоиться о дефиците газа в их домах. Она заявила, что одних только поставок сжиженного природного газа (СПГ) достаточно для обеспечения рынка.

Польское правительство «сделало явный шаг к отказу от зависимости», построив терминал СПГ в балтийском порту Свиноуйсьце, который управляется катарскими и американскими компаниями и способен обрабатывать до пяти миллиардов кубометров газа. К 2023 году он расширится до 7,5 миллиарда кубометров.

Однако еще только предстоит увидеть, в какой степени польская промышленность сможет полагаться на этот поток, подчеркивает The Guardian.

Некоторые аналитики в беседе с The Washington Post заявили, что действия «Газпрома» могут ускорить разрыв отношений. Фатих Бироль, исполнительный директор Международного энергетического агентства, назвал это «еще одним признаком политизации Россией существующих соглашений» и предсказал, что это «только ускорит усилия Европы по отказу от поставок энергоносителей из России».

Аналитик S&P Global Лоран Русецкас в беседе с Financial Times назвал приостановку поставок в Польшу и Болгарию «предупредительным выстрелом для остальной Европы». По его мнению, привлечение альтернативных поставок из Германии в Польшу окажет дополнительное давление на европейские цены на газ.