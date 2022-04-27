ЕС нарастит закупки газа через согласившиеся на условия РФ страны

Евросоюз значительно нарастит во временном режиме закупки российского газа через государства, готовые платить в рублях, чтобы компенсировать прекращение поставок в Польшу и Болгарию. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в институтах ЕС в Брюсселе.

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"Сегодня состоялась экстренная встреча Координационной группы по газу в связи с ситуацией в Польше и Болгарии. Одним из промежуточных решений стало значительное увеличение закупок газа у России по сохраняющимся каналам, что позволит Польше и Болгарии приобрести дополнительные объемы газа на европейском рынке. ЕС также работает со всеми партнерами, чтобы обеспечить увеличение поставок газа, в первую очередь сжиженного природного газа (СПГ)", - отметил он.

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"В долгосрочной перспективе страны ЕС подтверждают намерение в кратчайшие сроки - в ближайшие месяцы или годы - свести к минимуму или отказаться полностью от поставок газа из России, заменив его на иные источники. ЕС будет форсировать переход на зеленую энергетику", - добавил собеседник агентства.

Источник отметил, что, по оценкам ЕС, Польша и Болгария не испытывают в настоящий момент дефицита газа и имеют техническую возможности получать как трубопроводный газ с европейского рынка, так и СПГ. Он также отметил, что в Брюсселе прекращение поставок Варшаве и Софии на основании отказа платить в рублях "однозначно расценивают, как нарушение Россией долгосрочных контрактов с этими странами". Еврокомиссия не считает, что доллар и евро после введения санкций против России являются скомпрометировавшими себя валютами, ненадежными для международных платежей. Ранее в среду агентство Bloomberg сообщило, что не менее десяти европейских компаний - покупателей российского природного газа уже открыли счета для оплаты газа в рублях, четыре из них уже произвели оплату за поставки газа из РФ в рублях.

С 27 апреля "Газпром" сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. 26 апреля "Газпром" направил в адрес компаний-импортеров Польши и Болгарии уведомление о прекращении с 27 апреля поставок газа из-за их отказа от проведения окончательных расчетов в российских рублях. 23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли. Он заявил, что РФ откажется принимать платежи по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.