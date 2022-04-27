Узбекистан будет поставлять России отбеливатель для офисной бумаги, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Да, это действительно так. Это хлорат натрия, который производится в Узбекистане", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности поставок.
Министр отметил, что в России есть основные компоненты для производства бумаги, а применяемый для ее отбеливания хлорат натрия компании могут закупать в Китае или Узбекистане. "Но в Узбекистан нам гораздо короче логистика", - пояснил он.
"Как раз в рамках Иннопрома делегация из России, в состав которой входят специалисты, в том числе мой зам Олег Бочаров, проводит эти переговоры", - добавил Мантуров.
В марте цены на офисную бумагу в РФ резко выросли после заявления финской компании Kemira о прекращении поставок в Россию и Белоруссию хлората натрия, с помощью которого отбеливается целлюлоза для производства белой бумаги.
Минпромторг позже пояснял, что сейчас в России работают три крупных производителя офисной бумаги, которые могут практически полностью обеспечить потребности внутреннего рынка. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов говорил, что российские производители нашли поставщиков необходимых ингредиентов. В том числе компании будут выпускать новый сорт бумаги желтоватого цвета.