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49 минут назад

Узбекистан будет поставлять России отбеливатель для бумаги

ТАСС

Узбекистан будет поставлять России отбеливатель для офисной бумаги, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Да, это действительно так. Это хлорат натрия, который производится в Узбекистане", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности поставок.

Министр отметил, что в России есть основные компоненты для производства бумаги, а применяемый для ее отбеливания хлорат натрия компании могут закупать в Китае или Узбекистане. "Но в Узбекистан нам гораздо короче логистика", - пояснил он.

"Как раз в рамках Иннопрома делегация из России, в состав которой входят специалисты, в том числе мой зам Олег Бочаров, проводит эти переговоры", - добавил Мантуров.

В марте цены на офисную бумагу в РФ резко выросли после заявления финской компании Kemira о прекращении поставок в Россию и Белоруссию хлората натрия, с помощью которого отбеливается целлюлоза для производства белой бумаги.

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Минпромторг позже пояснял, что сейчас в России работают три крупных производителя офисной бумаги, которые могут практически полностью обеспечить потребности внутреннего рынка. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов говорил, что российские производители нашли поставщиков необходимых ингредиентов. В том числе компании будут выпускать новый сорт бумаги желтоватого цвета.

Экономика,Видео,Олег Бочаров,Виктор Евтухов,Денис Мантуров,Минпромторг,
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