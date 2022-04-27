Кремль ответил на обвинения ЕС в «газовом шантаже»

«Эта необходимость была продиктована тем, что, как известно, у нас заблокировали, говоря по-русски — украли, довольно значительную сумму наших резервов, и это всё потребовало перехода на новую систему оплаты. Поэтому ни о каком шантаже здесь речь не идёт, заблаговременно все эти новые модальности были доведены до сведения покупателей. С таким определением мы категорически не согласны», — сказал пресс-секретарь главы государства.