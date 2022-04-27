В ЕС приняли «промежуточное» решение по закупкам российского газа

Евросоюз значительно нарастит во временном режиме закупки российского газа через государства, готовые платить в рублях, чтобы компенсировать прекращение поставок в Польшу и Болгарию. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в институтах ЕС в Брюсселе.

"Сегодня состоялась экстренная встреча Координационной группы по газу в связи с ситуацией в Польше и Болгарии. Одним из промежуточных решений стало значительное увеличение закупок газа у России по сохраняющимся каналам, что позволит Польше и Болгарии приобрести дополнительные объемы газа на европейском рынке. ЕС также работает со всеми партнерами, чтобы обеспечить увеличение поставок газа, в первую очередь сжиженного природного газа (СПГ)", - отметил он.

"В долгосрочной перспективе страны ЕС подтверждают намерение в кратчайшие сроки - в ближайшие месяцы или годы - свести к минимуму или отказаться полностью от поставок газа из России, заменив его на иные источники. ЕС будет форсировать переход на зеленую энергетику", - добавил собеседник агентства.

Источник отметил, что, по оценкам ЕС, Польша и Болгария не испытывают в настоящий момент дефицита газа и имеют техническую возможности получать как трубопроводный газ с европейского рынка, так и СПГ. Он также отметил, что в Брюсселе прекращение поставок Варшаве и Софии на основании отказа платить в рублях "однозначно расценивают, как нарушение Россией долгосрочных контрактов с этими странами". Еврокомиссия не считает, что доллар и евро после введения санкций против России являются скомпрометировавшими себя валютами, ненадежными для международных платежей. Ранее в среду агентство Блумберг сообщило, что не менее десяти европейских компаний - покупателей российского природного газа уже открыли счета для оплаты газа в рублях, четыре из них уже произвели оплату за поставки газа из РФ в рублях.

С 27 апреля "Газпром" сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. 26 апреля "Газпром" направил в адрес компаний-импортеров Польши и Болгарии уведомление о прекращении с 27 апреля поставок газа из-за их отказа от проведения окончательных расчетов в российских рублях. 23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли. Он заявил, что РФ откажется принимать платежи по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2021 году поставки российского газа в Польшу выросли на 9,4% - до 10,58 млрд кубометров. Поставки в Болгарию в прошлом году выросли вдвое - до 3,15 млрд кубометров.

По меньшей мере десять европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок российского газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому».

«Четыре европейских покупателя газа уже внесли плату за газ в рублях, как того требует Россия. Таким образом, поставки гарантированы до середины мая, до даты следующего платежа, сообщил источник, близкий к российскому газовому гиганту "Газпрому"», - пишет издание.

С 27 апреля поставки трубопроводного российского газа непосредственно в Польшу и Болгарию приостановлены из-за отсутствия оплаты от компаний из этих стран по новым правилам. Обе страны являются еще и транзитерами газа, но такие поставки продолжаются.

В "Газпроме" в связи с этим предупредили о последствиях несанкционированного отбора газа из транзитных объемов. "Болгария и Польша являются транзитными государствами. В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем", - подчеркнули в российской компании.

Стоимость голубого топлива в Европе на открытии торгов на бирже в среду росла на 21%, поднимаясь выше 1350 долларов за тысячу кубометров на фоне новостей о приостановке поставок российского газа в Польшу и Болгарию, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до 1374 долларов за тысячу куб. метров, или 125 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). После этого стоимость газа опустилась ниже 1250 долларов, передает РИА «Новости».

Объем заявки на реверсивные поставки голубого топлива из Германии в Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» по состоянию на 27 апреля вырос в 5 раз по сравнению с ситуацией сутками ранее. Об этом свидетельствуют данные германского оператора ГТС Gascade, передает РИА «Новости».

«На 27 апреля заявка составляет 1,232 миллиона кубометров в час, тогда как днем ранее она находилась на уровне 237 тысяч кубометров», — свидетельствуют данные оператора из ФРГ.

Газопровод «Ямал — Европа» исторически являлся одним из основных маршрутов транзита российского голубого топлива в Германию через территорию Белоруссии и Польши. Но с 7 апреля 2022 года его мощности не резервируются Газпромом, в связи с чем газопровод используется для реверсивных поставок с территории ФРГ.

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен назвала шантажом заявления «Газпрома» о приостановке поставок газа. Евросоюз был готов к такому сценарию и уже готовится к ответным мерам, написала она в своём Twitter-аккаунте.

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Заявление «Газпрома» — это очередная попытка России шантажировать нас газом. Мы готовы к такому сценарию. Мы разрабатываем наш скоординированный ответ, — резюмировала она.

Глава ЕК заверила европейцев, что бояться нечего, и подчеркнула, что Комиссия «едина и солидарна с пострадавшими странами-участницами».

Решение Газпрома прекратить поставки газа Польше и Болгарии был единственно верным. Если же теперь Варшава и София начнут красть топливо из транзитных объемов – в таком случае Москва должна их жестко наказать и изъять неоплаченные объемы из трубопроводов, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.

«Польская компания PGNiG очень политизирована, поэтому она с самого начала говорила, что не станет переходить на схему оплаты газа в рублях. Для них фактически это просто досрочное расторжение договора, который уже в октябре должен был закончиться. В летний период им будет достаточно того газа, который они получают через СПГ терминал в Свиноуйсьце. Да, возможно это будет обходиться им чуть дороже, но, тем не менее, это не станет существенной проблемой», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.



«Мы также видим, что они серьезно увеличили закупки российского газа из Германии. А к октябрю Польша намерена запустить газопровод Baltic Pipe, который имеет мощность 10 млрд кубов из Норвегии. Но там есть проблема, поскольку газопровод может быть заполнено только на 3 млрд, больше газа поляки найти не смогли. И все их риски смещаются на отопительный сезон», – добавил собеседник.



«Ну а Болгария просто несамостоятельная страна. Их уже просили отказаться от «Южного потока», теперь на них надавили в целом по вопросу российского газа. Так что тут нет подоплеки со стороны самого государства, они просто легко поддаются на внешнее давление. В летний период они могут себя обеспечить за счет азербайджанского газа, а вот к зиме им придется основательно готовиться. В данной ситуации они могут купить опять же российских газ, но у Турции, либо найти какой-нибудь СПГ, пригнать его в турецкий приемный терминал и оттуда уже гнать к себе», – отметил эксперт.



«И вот если они не смогут решить этот вопрос, то возникнет проблема по обеспечению страны газом в зимний период. Затем, если они встанут перед выбором «замерзать или красть» – то очевидно, они начнут изымать часть транзитного топлива для других стран. С другой стороны, крупные покупатели нашего газа все же соглашаются на переход к рублевым схемам оплаты, поэтому никаких особых проблем поведение Польши и Болгарии нам не сулят», – добавляет Юшков.

«По сути, Газпром не мог поступить иначе. Компания подчиняется российскому законодательству, в частности указу президента России от 31 марта. Газпром просто не имеет права принимать оплату за газ от компаний из недружественных стран не в рублях. А если нет оплаты, то нет и газа. Это тоже абсолютно четко прописано в указе», – заявил заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Эксперт также отметил, что новая схема оплаты предельно понятна и проста, поэтому в случае выполнения договоренностей – другим государствам не грозит перекрытие поставок.

«Более того, Россия не допустит, чтобы Болгария или Польша каким-то образом воровали газ, который идет транзитом в другие страны. Например, через ту же Болгарию идет значительная часть газа в Венгрию. Если они станут брать газ из трубы, не купив его предварительно у других импортеров, это приведет к сбою снабжения этих стран», – добавил Гривач.

Они должны быть осторожнее в своих заявлениях и решениях. Это очень правильный ход со стороны Москвы. Тем более, цены на газ реагируют значительным ростом, поэтому Газпром не понесет от этих демаршей никаких убытков», – отметил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.



«С другой стороны, у нас есть пул добросовестных плательщиков. Теперь Германия, Италия, Австрия и другие крупные игроки из-за поведения Польши и Болгарии будут вынуждены покупать топливо по завышенным ценам. То есть София и Варшава сыграли против своих партнеров по ЕС», – пояснил эксперт.



«Опасаться за какие-то проблемы у Газпрома, я думаю, тоже не стоит. Добыча будет стабильной. Объемы отказников не велики. У Газпрома есть возможность в больших объемах отправлять газ в российские хранилища, готовиться к следующей зиме. Все застраховано и в конъюнктурном смысле, и обычном», – уточнил Пасечник.



«Кроме того, я думаю, остальные европейцы не решатся саботировать оплату, а наоборот – начнут ускоряться в своих платежах. Также важно, что Москва предупредила европейцев, что в случае воровства газа из трубы просто будут изыматься недостающие объемы. Здесь действительно нужно действовать жестко. А затем европейцы пусть сами между собой разбираются», – заключил Пасечник.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер опроверг сообщения о том, что страна намерена принять условия оплаты российского газа в рублях. Об этом он написал в Twitter.

«Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго придерживается согласованных с ЕС санкций», — говорится в публикации.

Информацию о том, что Австрия приняла условия по рублевым расчетам, ранее 11 апреля привело РИА Новости, со ссылкой на Нехаммера.

Как писало агентство, канцлер говорил, что условия оплаты газа в рублях не противоречат санкциям, введенным западными странами против России.

Венгрия будет конвертировать евро в рубли для оплаты российского газа в «Газпромбанке». Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Найдено решение, позволяющее перевести плату за газ в евро на наш счет в евро в „Газпромбанке“. Он будет конвертирован в рубли „Газпромбанком“ и будет передан в „Газпром экспорт“», — приводит слова Сийярто «Коммерсант».

Венгрия согласилась оплачивать газ в рублях ранее. На такой же шаг пошла Армения. Такое условие президент РФ Владимир Путин выдвинул в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России.

Германский концерн Uniper допускает возможность оплаты за российский газ в рублях и обсуждает это с властями, сообщила финансовый директор компании Тиина Туомела. По её словам, которые приводит ТАСС, поток российского газа по действующему долгосрочному контракту с «Газпромом» продолжает поступать в страну.

Мы находимся в продолжающихся обсуждениях с «Газпромом» относительно внедрения российского указа об оплате в рублях, учитывая заявления ЕК о санкциях, — сказала Туомела.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что экономика ФРГ сильнее всех в ЕС зависит от поставок по трубопроводам из России. По его словам, Германия не выживет в случае объявления ЕС эмбарго, поскольку заменить российский газ будет нечем. Германия получает газ по трубопроводам из Нидерландов и Норвегии, однако объём их является минимальным.

Глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен также сообщил, что для введения Германией эмбарго на российские энергоносители нет никаких оправданий. По его мнению, это станет катастрофой для экономики, которая будет парализована. Топливо нужно для отопления, а также на производствах, особенно в химической отрасли.

Страны Евросоюза (ЕС) намерены к 2027 году свести к нулю зависимость от энергоносителей из России. Такой срок назвал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. Об этом он рассказал в интервью газете Il Messaggero.

Он уточнил, что к концу 2022 года страны ЕС намерены сократить свою зависимость от российских нефти и газа на две трети.

«Поскольку эволюция различных санкционных пакетов, скорее всего, будет связана с энергетикой, мы работаем в этом направлении. Во-первых, за счет снижения зависимости от российских нефти и газа на две трети к концу этого года, чтобы к 2027 году свести ее к нулю. Вторая цель — выстроить стратегию, не замедляющую климатический переход», — заявил Джентилони.