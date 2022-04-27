В Кремле назвали условия для возобновления поставок газа в Болгарию и Польшу

Оплата Польшей и Болгарией по газовым контрактам в надлежащей форме будет основанием для продолжения поставок. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Оплата в надлежащей форме будет основанием для продолжения поставок", - сказал он.

На вопрос, планируются ли у президента РФ Владимира Путина контакты с коллегами из этих стран для обсуждения ситуации с поставками газа, Песков ответил: "Не планируются".

Песков не исключил, что и другие страны, кроме Польши и Болгарии, не будут получать российский газ, если не будут платить за него в рублях.

"По мере того, как будет подходить срок оплаты [за газ], если какие-то потребители откажутся от оплаты по новой системе, то указ президента [России Владимира Путина], конечно, будет выполняться", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков заявил, что не может назвать, сколько стран согласились уже перейти на новую схему оплаты за газ.

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты поставок российского газа покупателями из недружественных стран. Теперь такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который уже будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров.

«Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу в связи с неоплатой в рублях. Цены на газ после этого решения начали резкий рост и подскочили уже на 21%.

Польша намерена забирать с европейского рынка такой же объем газа, который получала от «Газпрома»: за последние сутки поток газа из ФРГ в Польшу вырос в шесть раз, до 1,2 млн кубометров в час. Российская компания при этом заявила, что при несанкционированном отборе российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены.

«Сравнительно небольшие объемы потребления были со стороны обеих стран, порядка 13-14 млрд кубометров, в основном это со стороны Польши. Позицию «Газпрома» можно расценивать и так, что все равно же вы хотели уменьшить потребление, ну, вот уменьшайте его благодаря Польше. Колебания фьючерсных, спотовых цен будут заведомо сохраняться очень высокими, на уровне 15-16%. Источники — это поставщики, такие как Северная Африка, Ближний Восток, отчасти Соединенные Штаты. Внутренние запасы в ЕС очень небольшие, собственно, вокруг этого и происходил рост цен осенью-зимой. Если будут сравнительно небольшие недопоставки, то можно как-то с миру по нитке, за счет развитой внутренней системы газопроводов перекидывать объемы. Главное, чтобы ситуация со сбором сравнительно небольших объемов не привела к остановке вообще. Вот тогда это будет серьезной проблемой и для европейских потребителей, и в целом может сильно усложнить отношения. Мы сталкиваемся с потенциальным падением отбора в течение нескольких месяцев, сделать полностью аналогичное увеличение поставок на Восток не получится».

Компания Uniper, основной импортер российского газа в Германии, заявила, что новая схема оплаты российского газа в рублях не противоречит санкциям и возможна. Компания продолжает переговоры с «Газпромом», первый платеж может пройти в конце мая.

В российских СМИ появились сообщения о том, что Австрия согласилась платить за российский газ в рублях. Австрийская компания OMV приняла условия Москвы, якобы сообщил канцлер Карл Нехаммер. Однако позднее он опроверг подобные публикации в своем Twitter и подчеркнул: речь может идти исключительно об оплате в евро. Австрия занимает 7,6% объема экспорта российского природного газа.

Также позднее РИА Новости написало: OMV ведет переговоры по условиям оплаты российского газа, но пока продолжает платить в евро. Компания не исключает открытия счета в Газпромбанке с конвертацией в рубли для оплаты газа, разъяснили агентству в ведомстве канцлера.

Что касается Польши, отказавшись от российского газа, страна начинает строить плавучий терминал сжиженного природного газа в Гданьске. Его планируют ввести в эксплуатацию к 2025 году.

Премьер-министр Греции собирает в среду 27 апреля совещание по энергетике после решения России прекратить поставки газа в Болгарию и Польшу. Он пообещал помочь Болгарии справиться с новой ситуацией.

Премьер-министр Чехии назвал решение об остановке поставок в Польшу нарушением договорных обязательств. Вопросы энергетической безопасности Чехии он планирует обсуждать на переговорах с премьер-министром Польши.

«Газпром» проинформировал польскую PGNiG о том, что поставки российского газа в Польшу прекращаются с 27 апреля, об этом говорится в сообщении на сайте компании. Представители PGNiG отметили, что на данный момент поставки энергии польским потребителям осуществляются в соответствии с текущим спросом.

26 апреля «Газпром» сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту с началом контрактных суток 27 апреля, — сообщили в польской компании.

Ранее польские СМИ сообщили, что Россия остановила поставки газа в Польшу. Данную информацию неофициально подтвердили в польских правительственных источниках.

Уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский ранее заявил, что Польша не будет платить за российский газ в рублях. Чиновник не уточнил, имеется ли этому предложению какая-либо альтернатива.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов не подтвердил информацию о приостановке транспортировки газа в Польшу. Он отметил, что Варшава должна заплатить за поставки в соответствии с новым порядком платежей. Польские власти ранее отказывалась платить за газ в рублях.

Заявление "Газпрома" о прекращении поставок газа в страны Евросоюза неоправданно и неприемлемо, считает глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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"Заявление "Газпрома" о прекращении поставок газа потребителям в Европе в одностороннем порядке является очередной попыткой России использовать газ в качестве инструмента шантажа. Это неоправданно и неприемлемо", - утверждала она в среду, отметив, что "это лишний раз показывает ненадежность России как поставщика газа".

По словам фон дер Ляйен, ЕС готов к такому сценарию.

"Мы готовы к такому сценарию. Мы находимся в тесном контакте со всеми государствами-членами. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить альтернативные поставки и максимально возможные уровни газохранилищ по всему ЕС", - сообщила она.

Глава ЕК подчеркнула, что "государства-члены разработали планы на случай непредвиденных обстоятельств именно для такого сценария".

"Сейчас проходит заседание координационной группы по газу. Мы намечаем наш скоординированный ответ ЕС. Мы также продолжим работу с международными партнерами для обеспечения альтернативных потоков газа. И я буду продолжать работать с европейскими и мировыми лидерами для обеспечения безопасности энергоснабжения в Европе, - добавила она. - Европейцы могут быть уверены, что мы едины и полностью солидарны с государствами-членами, которые столкнулись с этой новой проблемой. Европейцы могут рассчитывать на нашу полную поддержку".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о категорическом несогласии с обвинениями в адрес России от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в шантаже из-за перехода на расчеты за газ в рублях и прекращении поставок в Польшу и Болгарию.

"Это не шантаж, Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям и остается привержена своим обязательствам по контрактам", - подчеркнул Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Необходимость новой методики оплаты была вызвана беспрецедентными недружественными шагами в сфере экономики и финансовой сферы в отношении России, пояснил пресс-секретарь президента.

"Эта необходимость была продиктована тем, что у нас заблокировали, говоря по-русски - просто украли, довольно значительную сумму наших резервов, и это все потребовало перехода на новую систему оплаты", - напомнил он.

"Поэтому ни о каком шантаже здесь речь не идет, заблаговременно все эти новые модальности были доведены до сведения покупателей. С таким определением мы категорически не согласны", - заключил Песков.

На вопрос о готовности Москвы к разбирательствам по этому поводу в суде пресс-секретарь президента ответил: "Мы будем делать все необходимое для наших собственных интересов, прежде всего".

Заслуженный экономист России, проректор РАНХиГС Андрей Марголин в интервью со «Звездой» прокомментировал отказ Болгарии и Польши от оплаты поставок российского газа в рублях. По его словам, у Польши есть возможность выжить без российского топлива.

«Поляки все же меньше других зависят от российского газа. У Польши с Евросоюзом идет известная дискуссия о добыче угля, у поляков все серьезно с этим. Уголь, как известно, не вписывается в зеленую повестку, но сейчас она немного сдвигается на второй план. Поэтому поляки могут себе это позволить (отказаться от российского газа. - Прим. ред.). Хотя всегда неприятно, когда у тебя что-то исчезает», - рассказал эксперт.

Что касается Болгарии, то отказ носит скорее политический характер. Экономист считает, что новый механизм оплаты не может вызывать для покупателей дополнительных сложностей - все обязательства по конвертации валюты берет на себя банк.

«Я думаю, что Болгария проходит пять стадий неизбежного - от торга они перейдут к согласию платить. Вся эта дискуссия носит политизированный характер. Мало что меняется для стран, которые переходят к этому механизму, - всего-навсего нужно открыть счет в Газпромбанке и конвертировать валюту в рубли... Вот у венгров совсем другая позиция - в рублях так в рублях... С Болгарией вообще очень странно - если почитать, что было в истории, то она, наверное, до сих пор существует благодаря России», - отметил Марголин.

Российский Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG до тех пор, пока страны не оплатят их в рублях. Как рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев, Польша и Болгария — активные потребители российского газа. При этом обе страны будут искать ему замену.

— И у Польши, и у Болгарии зависимость большая, но и там, и там есть надежда на какие-то вторичные методы. Польша надеется на американцев. Болгария всегда «сидела» на «Южном потоке» и «Турецком потоке»: думаю, если они что-то не купят у нас, то купят у турок. В Турции газ будет дороже, потому что турки продают наш же газ и, естественно, не дешевле, чем сами покупают. Но зато верность европейской солидарности будет реализована, — рассказал собеседник «ВМ».

Польша настроена враждебно к России, ее позиция напоминает позицию Украины — «все, что плохо для России, хорошо для Польши», отметил эксперт. Экономика страны показывает активный рост, поэтому они могут себе позволить закупать газ дороже и пойти на потери «из-за нелюбви к России», подчеркнул Журавлев.

По мнению политолога, дальнейшие действия Болгарии и Польши могут отличаться.

— К осени они надеются решить все вопросы. Если их надежды не оправдаются, болгары, думаю, перейдут на рубли. А вот Польша будет стоять до конца, — предположил специалист.

Следующими странами, в которые Россия прекратит поставки из-за отказа платить в рублях, могут стать Словакия и Чехия, предположил эксперт. В Вишеградской группе (экономическое объединение, участниками которого являются Польша, Словакия, Чехия и Венгрия — прим. «ВМ») Польша играет значительную роль и будет активно давить на Словакию и Чехию. При этом Венгрия, также входящая в объединение, занимает антиукраинскую позицию, поэтому согласится на оплату в рублях, уверен собеседник «ВМ».

Германия хотела бы согласиться на условия России, однако испытывает сильное давление, отметил политолог.

— Немцы уже говорили, что, возможно, будут платить в рублях. Вопрос, насколько они могут выдержать давление Америки и Польши. Польша настроена антироссийски, потому что искренне проводит свои границы по восточной границе Смоленской области. Кроме того, она считает, что может быть лидером Европы, а Германия должна уступить это место. Германия сейчас — лидер континентальной Европы, той Европы, которая не хочет войны на своих границах, Европы, которая нас не любит, но старается с нами договариваться. А поляки — проамериканский режим, который надеется стать главным в Европе. Шольц поэтому так и виляет. Он не хочет отказываться от нашего газа и готов платить в рублях, — объяснил эксперт.