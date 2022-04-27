В Болгарии взлетели цены на газ после приостановки поставок из РФ

«Это будет большая проблема для нашей экономики, потому что мы имеем такие секторы, которые практически на 100% зависят от поставки газа. Это большой провал нашего правительства. Газ будет поставляться через посредников и это катастрофично для страны: и для больничных заведений, и для промышленности, и для сельско-хозяйственного сектора. По оценкам наших экспертов, тариф на газ в стране вырос не меньше, чем на 50%», - отметил Петков.