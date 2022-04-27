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1 час назад

В Болгарии взлетели цены на газ после приостановки поставок из РФ

Лера Букина

В Болгарии цены на газ после приостановки поставок из России поднялись не меньше чем на 50%. Об этом заявил глава партии «Альтернатива болгарского возрождения», бывший министр внутренних дел Румен Петков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В Болгарии взлетели цены на газ после приостановки поставок из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, по его словам, страна несет колоссальные убытки из-за ситуации, которая сложилась на рынке.

«Мы имели возможность договориться с «Газпром Экспорт», условия у которого самые хорошие в Европе, но наше правительство проиграло эту возможность», - указал Петков.

Он обеспокоен тем, что правительство страны не приняло никаких мер для гарантии газового обеспечения Болгарии, в отличие от Австрии, Германии, Венгрии, Словакии.

«Это будет большая проблема для нашей экономики, потому что мы имеем такие секторы, которые практически на 100% зависят от поставки газа. Это большой провал нашего правительства. Газ будет поставляться через посредников и это катастрофично для страны: и для больничных заведений, и для промышленности, и для сельско-хозяйственного сектора. По оценкам наших экспертов, тариф на газ в стране вырос не меньше, чем на 50%», - отметил Петков.

Ранее 27 апреля «Газпром» сообщил о полной остановке поставок газа Польшу и Болгарию. Принятие решения обусловлено отказом этих стран платить за топливо в рублях.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала неоправданным и неприемлемым заявление «Газпрома» о прекращении поставок газа потребителям в Евросоюз. По словам премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, прекращение «Газпромом» поставок газа из России в Болгарию является грубым нарушением договора и шантажом.

Экономика,Кирил Петков,Румен Петков,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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