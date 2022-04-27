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1 час назад

Польша потребует ввести пошлины на энергоносители из России в 35%

Елена Прошина

Польша намерена попросить Еврокомиссию ввести пошлины на импорт газа, нефти и угля из России. Об этом в интервью газете Bild заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, пишет ТАСС.

По мнению польских властей, пошлина на российские энергоресурсы должна составить 25-35%.

«Польша направит в Еврокомиссию запрос о введении пошлин ЕС на поставки российских нефти, газа и угля в размере от 25 до 35%», - заявил премьер.

При этом он подчеркнул, что странам, которые будут придерживаться эмбарго, придется платить за более дорогой сжиженный природный газ или нефть из других источников.

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«Это будет справедливым только, если импорт российских энергоносителей будет значительно дороже», - считает Моравецкий.

Ранее польские власти заявили, что больше не будут покупать у России газ. По словам представителя правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского, страна шесть лет готовилась к отказу от российского газа. При этом он подчеркнул, что сложностей с обеспечением газа польских потребителей не будет.

Экономика,Видео,Матеуш Моравецкий,Петр Наимский,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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