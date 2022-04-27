Польша намерена попросить Еврокомиссию ввести пошлины на импорт газа, нефти и угля из России. Об этом в интервью газете Bild заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий , пишет ТАСС.

«Польша направит в Еврокомиссию запрос о введении пошлин ЕС на поставки российских нефти, газа и угля в размере от 25 до 35%», - заявил премьер.

При этом он подчеркнул, что странам, которые будут придерживаться эмбарго, придется платить за более дорогой сжиженный природный газ или нефть из других источников.

Ранее польские власти заявили, что больше не будут покупать у России газ. По словам представителя правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского, страна шесть лет готовилась к отказу от российского газа. При этом он подчеркнул, что сложностей с обеспечением газа польских потребителей не будет.