Силуанов оценил размер дефицита бюджета в 2022 году

Министр финансов России Антон Силуанов оценил дефицит бюджета в 2022 году минимум в 1,6 трлн рублей, передает РИА «Новости».

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По словам министра, эта сумма складывается из выпадающих доходов бюджета от объявленной президентом России Владимиром Путиным отсрочки для бизнеса по уплате страховых взносов за второй и третий кварталы года.

«У нас отсрочка - 1,6 триллиона рублей. Как минимум на эту величину у нас расходы будут больше доходов», - сказал Силуанов.

При этом глава Минфина отметил, что эти деньги поступят в бюджет, но на следующий год.

По словам министра, итоговый размер дефицита бюджета будет зависеть от антикризисных мер правительства и тех мер поддержки экономики, которые еще будут приниматься.

По оценке Силуанова, дополнительные доходы бюджета в текущем году составят 1,4-1,5 трлн рублей, а дополнительные расходы – 4 трлн рублей.