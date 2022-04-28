Банки попросили ЦБ отложить ввод новых банкнот

Ассоциация банков России (АБР) обратилась в ЦБ РФ с просьбой отложить ввод новых банкнот из-за связанных с санкциями против России проблем с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования. Об этом говорится в письме ассоциации на имя заместителя председателя Банка России Михаила Алексеева (имеется в распоряжении ТАСС).
"Кредитные организации просят Банк России отложить ввод новых банкнот, вернувшись к этому вопросу после стабилизации ситуации в стране и налаживания каналов поставки и технической поддержки оборудования", - отмечается в документе.
По причине санкций против РФ, как указывается в письме, ряд зарубежных поставщиков банкоматов (Diebold Nixdorf и NCR) прекратили предоставлять на территории России свои услуги. При этом в парке банкоматов российских банков количество оборудования данных производителей превышает 60%. Ассоциация обращает внимание, что кассовая техника, которая используется для обработки банкнот, на 100% является импортной. Более 50% многокарманных счетно-сортировальных машин, используемых в России, произведено в Германии и Японии, поставщики которых также ушли из России.
"С уходом поставщиков стали невозможными любые обновления программного обеспечения валидаторов в модулях рециркуляции/приема наличных банкоматов, а также кассовой техники, терминалов, что приводит к отсутствию возможности добавления/изменения шаблонов купюр как новых номиналов, так и нового образца", - подчеркивается в письме.
По оценкам членов Комитета Ассоциации по наличному денежному обращению, на доработку программного обеспечения потребуется порядка шести месяцев. Такая доработка будет необходима при вводе в оборот купюр новых номиналов или образца до того, как будет восстановлена полная техническая поддержка со стороны зарубежных производителей.
"В случае отсутствия обновления программного обеспечения банки будут вынуждены заменить устройства зарубежных производителей (расходы могут составить не менее 25 млрд рублей, замена - занять не менее трех лет)", - следует из письма.
Банк России в 2021 году объявил о планах выпустить модернизированные банкноты в обращение в период 2022-2025 годов. Согласно планам, в 2022 году в обращение должны поступить модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1 тыс. и 5 тыс. рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей. Сообщалось, что банкноты будут появляться постепенно в течение нескольких лет, в обращении будут как старые, так и новые купюры.