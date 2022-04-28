Херсонская область объявила о переходе в рублевую зону

Освобожденная Херсонская область переходит в рублевую зону. Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов.

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«С 1 мая мы переходим в рублевую зону», - пояснил он.

Стремоусов отметил, что около четырех месяцев в Херсонской области будет длиться переходный период, во время которого в регионе будут ходить рубль и гривна.

«Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях», - заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ходе нее российские войска заняли Херсон и жители области начали возвращаться к обычной жизни.