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1 час назад

В Херсонской области заявили о переходе в рублевую зону

Алиса Селезнёва

Освобожденная Херсонская область переходит в рублевую зону. Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов.

Херсонская область объявила о переходе в рублевую зону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 1 мая мы переходим в рублевую зону», - пояснил он.

Стремоусов отметил, что около четырех месяцев в Херсонской области будет длиться переходный период, во время которого в регионе будут ходить рубль и гривна.

«Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях», - заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ходе нее российские войска заняли Херсон и жители области начали возвращаться к обычной жизни.

Описана схема «отвязки» рубля от доллара

Украина в ответ на начало спецоперации объявила военное положение и разорвала с Россией дипломатические отношения, а ЕС и США ввели масштабные антироссийские санкции.

Экономика,Владимир Путин,ЕС,
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