Шольц призвал готовиться к прекращению поставок газа из РФ

Германия не исключает прекращения поставок газа из России, если Москва в какой-то момент времени примет соответствующее решение. Об этом на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисида заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает РИА Новости.

Он предложил не гадать, что предпримет Москва, так как на эти темы можно только спекулировать. Однако Берлин готовится к любому развитию событий, причем это он начал делать еще до ввода российских войск на территорию Украины.

Видео дня

Таким образом Шольц ответил на вопрос, не ожидает ли он, что Германию постигнет та же участь, что Польшу и Болгарию, которым «Газпром» отключил газ после отказа платить в рублях.

По словам канцлера, предметный анализ ситуации позволил Берлину понять, как прекратить импорт российского угля к осени и как в дальнейшем избавляться от газовой зависимости. Он подчеркнул, что Германия должна построить терминалы приема сжиженного газа, что потребует некоторого времени.

В настоящее время европейские страны определяются с позицией по поводу платежей в рублях. Официально подтвердила готовность к такому изменению контакта только Венгрия, остальные настаивают на том, что не станут нарушать санкции. Тем не менее источники Bloomberg утверждают, что рублевый счет в Газпромбанке открыли 10 из 21 партнера «Газпрома», причем четыре из них уже оплатили поставки по новой схеме.

Как заподозрили десять стран Европы (Польша, Болгария, Греция, Словакия, Дания, Латвия, Бельгия, Австрия, Венгрия и Финляндия), такая политика компаний возможна в связи с тем, что комментарий ЕС оставляет возможность для интерпретаций и обхода санкций. Они потребовали, чтобы документ стал более конкретным и в нем появилось точное объяснение, что является нарушением ограничительных мер.

Германия начала готовиться к возможной остановке поставок российского газа на фоне спора об условиях оплаты, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление канцлера Олафа Шольца.

По его словам, страна начала подготовку к ограничению зависимости от российского импорта энергоносителей еще до 24 марта, когда началась специальная операция на Украине со стороны России.

Шольц отметил, что от российского газа сложнее отказаться, чем от угля.

Ранее глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что видит окончание эры сотрудничества России и ФРГ.

«Даже длительные партнерские отношения имеют красную черту. Россия пересекла эту черту своими действиями на Украине. Для Германии и России это означает окончание эры долгого и интенсивного экономического сотрудничества», — отметил Мерен.

Утром 28 апреля Financial Times сообщило, что крупнейшие энергетические компании Германии, Австрии, Венгрии и Словакии готовятся открыть рублевые счета в «Газпромбанке» в Швейцарии, чтобы платить за поставки газа из России в рублях.

Германские компании продолжают платить за российский газ в евро, это важный пункт контрактов. Об этом заявил в среду на брифинге представитель министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Зеверин.

"Мы приняли решение о том, что немецкие импортеры будут переводить евро на счет в "Газпромбанке", и потом "Газпромбанк" несет ответственность за их обмен в рубли. То есть мы, наши компании платят в евро. Для нас это важный пункт, в нем мы видим соблюдение наших обязательств по контрактам", - сказал Зеверин.

По его словам, власти внимательно следят за ситуацией в свете прекращения поставок газа в Болгарию и Польшу, готовы реагировать и принять превентивные меры.

Газпромбанк не принял плату за поставки газа в Германию и Австрию в апреле и мае от Gazprom Marketing & Trading Ltd (GM&T) — несмотря на то что оплата проходила в рублях. Об этом заявил Bloomberg со ссылкой на источники. Сейчас GM&T ведёт переговоры с Газпромбанком и экспортным подразделением «Газпрома», чтобы провести оплату. Если этого не произойдёт, поставки газа в Европу снизятся.

Один из источников рассказал, что Газпромбанк отклонил платёж компании в рамках среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа к концу 2023 года.

Gazprom Marketing & Trading Ltd входит в группу Gazprom Germania. Ранее сообщалось, что Федеральное сетевое агентство Германии взяло компанию под попечительное управление. Немецкий регулятор утверждал, что это временная мера, связанная с необходимостью энергообеспечения страны.

В конце марта группа «Газпром» прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех её активах.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о новой схеме расчётов за поставки газа. Документ гласит, что с 1 апреля страны Евросоюза и другие государства из списка недружественных должны начать оплачивать газ из РФ рублями — иначе «Газпром» остановит экспорт.

Ассоциация компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas на фоне прекращения поставок российского газа в Польшу и Болгарию считает необходимым сократить внутреннее потребление газа в ФРГ для создания запасов данного вида топлива на зимний период. Об этом в среду заявил директор Zukunft Gas Тим Келер.

"В настоящее время нам нужно экономить газ, чтобы его хватило зимой", - приводит слова Келера агентство Reuters.

Варшава продолжает закупать российский газ, несмотря на заявления о том, что не будет это делать. После приостановки прямых поставок из России из-за отказа платить по новой схеме российское топливо идёт в Польшу реверсом из Германии по газопроводу Ямал — Европа, сообщил журналистам официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, которого цитирует ТАСС.

После приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ. Но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу «Ямал — Европа», — сказал он.

По словам Куприянова, объём реверса составляет около 30 млн куб. м в сутки

«Газпром экспорт» накануне направил уведомление компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний в рублях, хотя они были своевременно проинформированы о необходимости таких расчётов.

Представители десяти стран Евросоюза попросили Еврокомиссию пересмотреть формулировки в запрете на оплату российского газа в рублях. Об этом сообщил Bloomberg. Страны, поднявшие вопрос, настаивают на том, чтобы у импортёров газа не осталось лазеек для выполнения требований об оплате газа в рублях. Издание отметило, что Еврокомиссия согласилась доработать требования.

В числе недовольных стран были Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Дания, Латвия, Польша, Словакия и Финляндия.

Необходимость скорректировать требования возникла после того, как Россия прекратила продажу газа Польше и Болгарии, которые отказались платить в рублях. В то же время четыре европейские компании пошли навстречу и платили за газ в рублях, хотя неясно, были ли они из стран ЕС. Другие готовы открыть рублёвые счета.

Изначально Еврокомиссия указала, что использование предложенного Россией механизма по оплате поставляемого газа станет нарушением заключённых контрактов и антироссийских санкций. Однако также ЕК заявила, что оплата за энергоносители из РФ возможна, но не в рублях, а в евро или долларах.

Именно последний пункт и вызвал спор среди ряда государств ЕС, ведь Россия и так предложила западным странам оплачивать газ в валюте, но исключительно через специальные счета в Газпромбанке.

С момента начала военной специальной операции на Украине Евросоюз выплатил Москве €47 млрд за поставки энергоресурсов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

Цифры, связанные с выплатами Москве за нефть и газ, предоставил автор публикации Бахаттин Генюльташ. Он уверен, что ЕС «практически прикован» к РФ газопроводами и не способен ввести более жесткие санкции против энергоносителей России.

«ЕС платит Москве каждый день 450 млн долларов за нефть и 400 млн долларов за природный газ. С начала российской операции на Украине ей было переведено более 47 миллиардов евро за поставки энергоресурсов», — отмечается в материале автора.

Также турецкий обозревать обратил внимание, что предполагаемое эмбарго на поставки из России причинит ущерб Евросоюзу и якобы окажется выгодным для РФ. Генюльташ допускает, что Россия начнет продавать газ и нефть остальному миру по высоким ценам.

Россия не станет вредить себе, отказываясь от контрактных обязанностей и выгод от экспорта газа, хотя страну подталкивают к этому, считает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Вероятность остановки поставок газа в Европу по инициативе России он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

До сегодняшнего момента Россия является исключительно надежным поставщиком, который, несмотря на крайне агрессивные и даже незаконные шаги стран ЕС, безумные санкции и еще более безумные заявления по отказу от выполнения долгосрочных контрактов, поставляет газ очень четко и в соответствии с обязательствами

Алексей Гривач

заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности

Последствия приостановки поставок энергоносителей

Если поставки российского газа в Европу все-таки будут остановлены, то пострадают и Россия, и ЕС, считает Гривач.

«Евросоюз, наверное, сильнее пострадает, так как ценовой кризис там превратится в настоящий энергетический со всеми вытекающими оттуда последствиями для экономики и социальной сферы. Для нас это будет потеря денег и привлекательного рынка сбыта, не более того», — поделился аналитик.

Ранее заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что некоторые страны ЕС столкнутся с энергокризисом при введении полного эмбарго на газ из России.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил против введения эмбарго на российские энергоносители. Генеральный директор крупнейшего германского энергетического концерна EON Леонард Бирнбаум также высказался против эмбарго на поставки российского газа, так как это повлечет негативные последствия не только для Германии, но и для всего Евросоюза.

В Бундесбанке подсчитали, что немедленный отказ от российского газа обойдется Германии в 180 миллиардов евро потерянного ВВП в текущем году. Если конфликт на Украине обострится и будет введено эмбарго на российские энергоресурсы, экономика ФРГ потеряет в этом году два процента. Кроме того, инфляция, которая уже находится на максимальных за 40 лет 7,3 процента, ускорится до 8,8 процента.

Новая система расчетов

23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести на рубли оплату газа, поставляемого Россией в недружественные страны. Иностранные покупатели должны открыть счета в «Газпромбанке», в том числе рублевые. Оплата станет поступать в зарубежной валюте, как было прописано в контрактах, а банк будет сам менять ее на рубли на Мосбирже.

Спустя некоторое время Еврокомиссия (ЕК) направила странам — членам Евросоюза письмо, в котором оценивается новая система оплаты за российский газ в рублях. В ЕК пока что не могут точно сказать, как можно будет расплачиваться за газ рублями, не нарушая при этом введенных против Москвы санкций.