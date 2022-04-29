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4 часа назад

Спикер Госдумы Володин: ленд-лизом США Зеленский загоняет Украину в долговую яму

FBM.ruиещё 10

Володин: Зеленский загоняет Украину в долговую яму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вячеслав Володин – спикер Госдумы в своем Telegram-канале написал, что американский закон о ленд-лизе является недешевым товарным кредитом. Если украинский лидер Владимир Зеленский таким образом будет получать военную помощь, то он просто загонит свою страну в долговую яму.

«Ленд-лиз – это товарный кредит, причем недешевый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. Зеленский загоняет страну в долговую яму», – пишет Володин.

Спикер Госдумы уверен, что всем прекрасно понятны мотивы Вашингтона. С помощью ленд-лиза у американских военных корпораций прибыль увеличиться в несколько раз.

Володин напомнил, как при Великой Отечественной войне СССР получал вооружение от США именно по ленд-лизу, якобы это помощь союзника. Но потом на протяжении долгих лет Союзу приходилось возвращать долги. Отталкиваясь от взаиморасчетов СССР поставлял Штатам платину, золото, лес, плюс, бесплатно ремонтировали американские суда и прочее.

«И только спустя 61 год после Великой Победы, в 2006 году, были завершены эти выплаты!» – пишет Володин.

Стоит отметить, что Сенат и Конгресс США уже одобрили данный ленд-лиз, якобы чтобы упростить оказание военной помощи Украине. Осталось лишь Джо Байдену поставить свою подпись.

Экономика,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Вячеслав Володин,Конгресс США,Госдума,
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