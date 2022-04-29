Киев перестал выплачивать пенсии Херсонской области

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что Украина перестала выплачивать зарплаты бюджетникам и пенсии в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам депутата, в регионе также прекращают работать украинские банки.

«Украина перестала выполнять свои финансовые обязательства перед жителями Херсонской области. Пенсии и зарплаты бюджетникам больше украинской стороной не выдаются», - утверждает Журавко.

Он обвинил Киев в попытках парализовать экономическую деятельность региона, но отметил, что местные власти справятся с проблемами.

«В регион заходит рубль, налаживаются тесные экономические связи с Крымом», - заключил Журавко.

Ранее новые власти Херсонской области заявили о переходе региона в рублевую зону с 1 мая. Переходный период будет действовать до четырех месяцев, в это время в регионе будут ходить и рубль, и гривна.

Новые власти заявили, что возвращение Херсонской области под контроль Украины исключено.

«Это невозможно. Херсонская область будет экономически развиваться. Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности», - заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.