В Германии придумали новый способ запуска «Северного потока – 2»

ФРГ должна запустить «Северный поток – 2»; и если страна пойдет на это в обмен на согласие России вновь принимать евро за газ, то такая сделка могла бы стать хорошей идеей, заявил член комитета немецкого бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

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Крупалла считает, что Германия должна в любом случае придерживаться введения «Северного потока – 2», передает «Прайм».

«Поэтому я рассматриваю валютный вопрос как не зависящий от проекта. Если аргумент о торговле в евро поможет убедить федеральное правительство ввести в эксплуатацию готовый газопровод, то это может быть хорошей идеей», – сказал он.

При этом Крупалла выразил опасение, что речь в данный момент идет «вовсе не о таких подробностях», так как есть «опасность того, что клин в европейский континент будет вбит еще глубже, а евразийские торговые отношения будут навсегда заблокированы санкционным режимом».

«Мы должны четко дать понять, что не допустим такого раскола континента», – добавил он.