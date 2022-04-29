В Греции нашли способ покупать российский газ без нарушения санкций

Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что поставки российского газа в Грецию будут осуществляться таким образом, чтобы не нарушать санкции ЕС. Об этом пишет ТАСС.

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В ходе заседания правительства страны Мицотакис отметил, что встреча проходит «под тенью нового российского шантажа с акцентом на поставки природного газа».

«Есть только два комментария: во-первых, достаточность энергоносителей для страны полностью гарантирована, и, во-вторых, поставки газа в страну будут осуществляться таким образом, чтобы не нарушать санкции, введенные Евросоюзом в отношении России. При необходимости мы проведем и более подробное обсуждение с участием министра энергетики», – пояснил премьер-министр.

По словам Мицотакиса, Греция уже помогает Болгарии с поставками природного газа, а также «быстро и очень методично превращается в энергетический узел региона». Особую роль в этом он отвел новому терминалу хранения и регазификации сжиженного природного газа в Александруполисе.

«Очень важный инфраструктурный проект, который в сочетании с другими инициативами менее чем через 20 месяцев позволит нам полностью диверсифицировать наши источники поставок природного газа не только в нашей стране, но и на всем Балканском полуострове», - подчеркнул премьер.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, в рублях. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ.