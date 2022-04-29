Набиуллина сделала прогноз по инфляции в России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в последние пару недель инфляционное давление в России стабилизировалось. Как сообщает ТАСС, в ЦБ ожидают пика инфляции в конце 2022 года.

Набиуллина подчеркнула, что «риски раскручивания инфляционной спирали» стали меньше.

Ранее в Центробанке заявили, что инфляция в РФ продолжит расти и достигнет 18-23 процентов. По оценке ЦБ а на 22 апреля, годовая инфляция в РФ составила 17,6 процента (в марте она была 16,7 процента).

По прогнозу регулятора, в 2023 году инфляция снизится до пяти - семи процентов, а в 2024-м вернется к целевому показателю в четыре процента.