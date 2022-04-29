Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Набиуллина сделала прогноз по инфляции в России

Мария Иванова

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в последние пару недель инфляционное давление в России стабилизировалось. Как сообщает ТАСС, в ЦБ ожидают пика инфляции в конце 2022 года.

Набиуллина подчеркнула, что «риски раскручивания инфляционной спирали» стали меньше.

Ранее в Центробанке заявили, что инфляция в РФ продолжит расти и достигнет 18-23 процентов. По оценке ЦБ а на 22 апреля, годовая инфляция в РФ составила 17,6 процента (в марте она была 16,7 процента).

Банк России резко понизил ключевую ставку

По прогнозу регулятора, в 2023 году инфляция снизится до пяти - семи процентов, а в 2024-м вернется к целевому показателю в четыре процента.

В Минэкономразвития, по данным «Ведомостей», ожидают инфляции выше 20 процентов по итогам 2022 года.

Экономика,Видео,Эльвира Набиуллина,Банк России,Минэкономразвития,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители