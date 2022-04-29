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1 час назад

Минфин исполнил обязательства по евробондам в валюте

Российская Газетаиещё 14

Минфин исполнил обязательства по евробондам "Россия-2022" и "Россия-2042" в валюте. Об этом сообщили в ведомстве.

Минфин исполнил обязательства по евробондам в валюте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о выпусках "Россия-2022" (купонный доход и номинальная стоимость, на сумму 564,8 млн долларов) и "Россия-2042" (купонный доход, на сумму 84,4 млн долларов).

"Платежи были осуществлены в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций - в долларах США. Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций исполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией", - отметили в Минфине.

Ранее западные страны ввели против российской финансовой системы ряд санкций, которые среди прочего затронули золотовалютные резервы, хранящиеся за пределами страны. Из-за этого доступ к части средств, которые использовались Россией, оказался заблокирован (в долларах, евро и фунтах - примерно на 300 млрд долларов, то есть около половины всего объема резервов).

В начале апреля Минфин сообщил, что Россия впервые исполнила в рублях обязательства по евробондам перед иностранными держателями. Речь идет о погашении облигаций на 649,2 млн долларов. Выплата была проведена в рублях из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручение в валюте.

Министр финансов Антон Силуанов отмечал попытки Запада спровоцировать дефолт России, подчеркнув, что РФ готова обратиться в суд, если Запад попытается объявить дефолт по ее обязательствам. Владимир Путин же еще 16 марта заявил, что дефолт своим обязательствам перед Россией объявили США и ЕС.

Экономика,Антон Силуанов,Владимир Путин,ЕС,
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