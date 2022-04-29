Набиуллина оценила возможность дефолта в России

Ни о каком дефолте в России речи не идет, у министерства финансов есть ресурсы для выполнения своих обязательств по долгам. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает РИА «Новости».
«Что касается выполнения Минфином своих обязательств по долгам, я бы еще раз хотела заметить, что у министерства финансов есть ресурсы, и с этой точки зрения, с экономической точки зрения, ни о каком дефолте речь не может идти», - сказала Набиуллина.
Она признала, что есть сложности с проведением платежей, и выразила надежду, что их удастся решить.
29 апреля Минфин сообщил, что исполнил в долларах обязательства по двум выпускам суверенных еврооблигаций. Платежи доведены до платежного агента. В начале апреля долларовые платежи по евробондам «Россия-2022» и «Россия-2042» не прошли из-за отказа иностранного банка-агента, вследствие чего Минфину пришлось исполнить обязательства по платежам в рублях.
На заседании совета директоров 29 апреля совет директоров ЦБ РФ снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта - до 14% годовых.