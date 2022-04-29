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19 минут назад

Набиуллина оценила возможность дефолта в России

Вероника Полынина

Ни о каком дефолте в России речи не идет, у министерства финансов есть ресурсы для выполнения своих обязательств по долгам. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает РИА «Новости».

Набиуллина оценила возможность дефолта в России
Фото: ТАССТАСС

«Что касается выполнения Минфином своих обязательств по долгам, я бы еще раз хотела заметить, что у министерства финансов есть ресурсы, и с этой точки зрения, с экономической точки зрения, ни о каком дефолте речь не может идти», - сказала Набиуллина.

Она признала, что есть сложности с проведением платежей, и выразила надежду, что их удастся решить.

29 апреля Минфин сообщил, что исполнил в долларах обязательства по двум выпускам суверенных еврооблигаций. Платежи доведены до платежного агента. В начале апреля долларовые платежи по евробондам «Россия-2022» и «Россия-2042» не прошли из-за отказа иностранного банка-агента, вследствие чего Минфину пришлось исполнить обязательства по платежам в рублях.

Курс евро рухнул

На заседании совета директоров 29 апреля совет директоров ЦБ РФ снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта - до 14% годовых.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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