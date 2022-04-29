Набиуллина оценила возможность дефолта в России

«Что касается выполнения Минфином своих обязательств по долгам, я бы еще раз хотела заметить, что у министерства финансов есть ресурсы, и с этой точки зрения, с экономической точки зрения, ни о каком дефолте речь не может идти», - сказала Набиуллина.