Экономист: ультиматум Путина поставил под удар всю Европу

«Для европейских политиков оплата газа в рублях — это потеря лица. Они машут руками, делают страшные глаза, надувают щеки, а потом выясняется, что сделать они ничего не могут. Это означает дискредитацию европейских властей и европейских политиков», — сказал Зубец в разговоре с «Украина.ру».