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1 час назад

Немецкому региону предрекли коллапс из-за остановки «Северного потока-2»

Илья Родин

Блокировка трубопровода «Северный поток-2», подорожание энергоносителей может привести к тяжелым последствиям для немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Compact.

Немецкому региону предрекли коллапс из-за остановки «Севпотока-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Корреспондент издания Пол Клемм напомнил, что трубопровод был готов к эксплуатации в сентябре 2021 года, но федеральные власти в феврале 2022 года «похоронили» многомиллиардный проект.

Предприниматель Михаэль Бертрам отметил, что решение властей причинило существенный вред промышленности Померании. В частности, расположенный в Лубмине промышленный парк может опустеть при нехватке энергии.

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Отмечается, что строительство трубопровода простимулировало создание новых рабочих мест. Кроме того, компания-оператор немецкой части газовой магистрали выделяла значительные средства на местные спортивные и культурные организации.

После отмены проекта населенные пункты региона стали «готовиться к коллапсу». В частности, фермеры в больших объемах закупают дизельное топливо и электрогенераторы.

Экономика,
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