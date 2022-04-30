Финляндия рискует остаться без российского газа уже в мае

Правительство и компании Финляндии готовятся к тому, что в мае Россия прекратит поставки природного газа в эту страну. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

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«Не исключено, что поток российского трубопроводного газа в Финляндию и большую часть Европы будет перекрыт 21 мая», — пишет издание.

Согласно данным газеты, не позднее 20 мая финская сторона в лице госкомпании Gasum должна будет сообщить о том, согласна ли она на условие об оплате российского газа в рублях.

Ранее министр по европейским делам и корпоративному управлению Титти Туппурайнен заявлял, что Финляндия не будет оплачивать поставки газа рублями. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ за рубли. Такое решение российский лидер принял в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине.