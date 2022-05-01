Аналитик рассказал о крахе евро внутри России

Внутри России фактически происходит крах евро, который можно сейчас наблюдать. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

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По его словам, на фоне санкций западных стран значительно снизился спрос на валюту, а предложение экспортеров остается высоким, поэтому европейская валюта слабеет к рублю.

Помимо этого, аналитик считает, что глобально крах евро возможен только при распаде еврозоны в том случае, если рост инфляции в Евросоюзе заставит страны вернуться к национальным валютам. При этом он добавил, что вряд ли подобное может произойти быстро, так как выгода от еврозоны очевидна для большинства ее участников. Так, решение о ее распаде де-факто могут принять только Франция и Германия, являющиеся основными экономиками, обеспечивающими евро, объяснил эксперт.