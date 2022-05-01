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1 час назад

Аналитик рассказал о крахе евро внутри России

Lenta.ruиещё 2

Внутри России фактически происходит крах евро, который можно сейчас наблюдать. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Аналитик рассказал о крахе евро внутри России
Фото: ТАССТАСС

По его словам, на фоне санкций западных стран значительно снизился спрос на валюту, а предложение экспортеров остается высоким, поэтому европейская валюта слабеет к рублю.

Помимо этого, аналитик считает, что глобально крах евро возможен только при распаде еврозоны в том случае, если рост инфляции в Евросоюзе заставит страны вернуться к национальным валютам. При этом он добавил, что вряд ли подобное может произойти быстро, так как выгода от еврозоны очевидна для большинства ее участников. Так, решение о ее распаде де-факто могут принять только Франция и Германия, являющиеся основными экономиками, обеспечивающими евро, объяснил эксперт.

Ранее Тузов заявил, что отказ от плавающего курса рубля к валютам в пользу фиксированного курса является наиболее выгодным для экономики России. По его словам, экспортеры продают в стране 80 процентов валютной выручки, когда спрос на валюту от импортеров снижен из-за разорванных контрактов с Западом. Дополнительные евро прибывают от европейских потребителей газа, которые уже платят за него в рублях. Таким образом, предложение превышает спрос, пояснил эксперт.

Экономика,Экономика России,Крах,Универ Капитал,ЕС,
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