Отказавшаяся платить рублями за газ из РФ страна рекордно запаслась топливом

В подземных хранилищах Чехии, которая недавно отказалась платить в рублях за российский газ, накоплено свыше миллиарда кубометров природного газа. Они наполнены на 30 процентов, что на 1 мая является рекордным показателем по запасам в истории. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела, его слова приводит ТАСС.

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По его словам, к концу месяца объемы достигнут 50 процентов. Сикела подчеркнул, что Чехия стремится максимально быстро создать максимальные запасы газа в связи происходящим в Украине. «Наша цель, чтобы газохранилища в начале будущего отопительного сезона были заполнены как минимум на 80 процентов», — констатировал он.

В конце апреля власти Чехии отказались платить за российский газ в рублях.